L’Ajuntament de Salt ja aplica un recàrrec del 50% de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) a 135 pisos de grans tenidors que estan desocupats. Amb aquesta mesura el consistori dona compliment a l’ordenança fiscal aprovada durant el darrer l’any 2020 i que té l’objectiu d’incentivar que aquests immobles que estan desocupats s’incorporin al mercat de lloguer o venda.

El darrer trimestre de l’any 2021 es va iniciar el procediment administratiu per la declaració dels habitatges que estiguessin permanentment desocupats amb l’objectiu d’aplicar un recàrrec del 50% sobre l’IBI. A hores d’ara per ser declarat permanentment desocupat l’habitatge ho ha d’estar durant un mínim de dos anys abans de 31 de desembre de l’any 2020.

Durant les properes setmanes des de l’Ajuntament està previst que es resolguin els casos dels 38 pisos dels grans tenidors que han presentat al·legacions i aquestes encara està pendent per resoldre i establir si són preceptius de rebre el recàrrec de l’IBI del 50%. Quan tots els expedients estiguin tancats es preveu que aquest increment de l’impost suposi una xifra d’entre 40 i 50.000 euros.

El regidor d’Habitatge de Salt, Àlex Barceló, explica que “amb les eines de les quals disposem continuem impulsant línies de treball per regular i gestionar el parc d’habitatges del municipi i posar a disposició dels saltencs i saltenques d’una oferta adequada a les seves necessitats”.

Per la seva banda, l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, afegeix que “el recàrrec de l’IBI als habitatges desocupats se suma al projecte ja consolidat del Parc Municipal d’Habitatge que continua creixent i que, tot plegat, ens ha de permetre fer front a la gran demanda de pisos de lloguer, demanda que avui en dia no té la corresponent oferta per satisfer-la”. En aquesta línia des de l’Ajuntament de Salt, amb l’objectiu de facilitar i incentivar l’oferta de pisos de lloguer, es bonifica el 50% de la quota de l’IBI a tots els propietaris que cedeixin un immoble a la borsa de l’Oficina Local d’Habitatge.