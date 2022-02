«Els talls de llum no són pels ventiladors ni pels aparells de calefacció, són pel frau delinqüencial que genera un consum que va molt més enllà d’aquell que és simplement domèstic; si voleu ens podem enganyar i posar-hi cortines de fum, però aquesta és la realitat». El regidor d’Urbanisme i Activitats, Lluís Martí, va presentar aquest dimecres els resultats d’una auditoria externa que conclou «la instal·lació de la xarxa de distribució de Baixa Tensió del barri de Font de la Pólvora està en un correcte estat de conservació i reuneixen els requisits adequats per a un correcte funcionament». Una conclusió que, a criteri de Martí, reitera «el que sempre hem defensat des de l’Ajuntament, que els talls de llum no són per culpa de l’estat de la línia com, de vegades, s’ha volgut sostenir des de diferents sectors i des de grups de l’oposició». Unes explicacions que no convencen la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, per a qui, basant-se en el mateix informe, queda clar «el que ja s’ha avisat en diferents ocasions, que les instal·lacions són antigues i que en moments de fred o calor intensos es produeixen talls per aquesta raó».

En una línia molt semblant a l’estudi presentat la setmana passada per Endesa, l’auditoria encarregada pel govern municipal de Girona detalla que dels 529 possibles punts de subministraments possibles al barri només 294 tenen contracte. Davant d’aquesta situació, Lluís Martí va explicar que «des de l’Ajuntament de Girona exigirem tant a la companyia subministradora (Endesa) com al Departament d’Interior perquè denunciïn tots els casos de frau». Una exigència que ja van traslladar a la companyia en una recent reunió amb la nova direcció provincial d’Endesa i que hauria de servir per acabar amb els talls vinculats, presumptament, a la delinqüència i a les plantacions de marihuana perquè «qui ha contractat el subministrament no ha de patir talls». I, de la mateixa manera, Martí va assegurar que els serveis socials del consistori «farem tot el possible per atendre’l» a aquelles famílies que no tinguin el subministrament donat d’alta per «pura subsistència».

Segons l’auditoria «la capacitat del Centre de Transformació és suficient per garantir el consum» que van detectar en el moment que van fer les mesures, però, també, que «en moments puntuals de major demanda de consum treballi al límit de la seva capacitat de potència». Endesa va anunciar la setmana passada que ha invertit 130.000 euros per instal·lar un segon centre de transformació al barri que, segons va dir Martí, «ja deu estar en funcionament» i que doblarà la potència total a Font de la Pólvora. Unes inversions de la companyia que, a criteri de Sílvia Paneque, «dona la raó als veïns perquè si finalment s’ha decidit a fer aquest pas, no ho deu haver fet perquè actualment hi sobri potència». De fet, certament, l’auditoria encarregada per l’Ajuntament confirma que la potència del centre de transformació és suficient, tot i «treballar al límit en moment de molta demanda», però aquest suficient està avaluat segons la normativa del 1973 que era la vigent quan es van construir la majoria d’edificis del barri. Una potència que, però, «seria insuficient» si s’avalués amb les normatives actuals. En qualsevol cas, va recordar Martí, Endesa ja ha instal·lat un nou centre de transformació que doblarà la potència tot i que, segons ell, «ells talls de llum no són perquè hi hagi molta demanda per culpa dels ventiladors o els aparells de calefacció...».

Per la seva banda, des de Guanyem Girona es va valorar ahir al vespre l’auditoria presentada per l’Ajuntament recordant que al barri de Font de la Pólvora el «60% de les llars té una situació regularitzada i pateix igualment talls de llum» i que «cal seguir treballant per aillar els casos de frau per a fins il·legals», però que «la pobresa energètica és una realitat al barri i la seva criminalització és inacceptable». Per a la formació municipalista és «imprescindible seguir avançant cap a sistemes basats en energies renovables i comunitats energètiques promogudes des de l’Ajuntament per combatre la pobresa energètica».