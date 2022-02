L'Ajuntament de Girona posarà en funcionament aquest divendres el nou carril bici que connectarà el carrer d'Oviedo amb la nova estació de Girocleta que hi ha al barri de Sant Narcís, a la plaça de la Comtessa Ermessenda. El carril bici és bidireccional i té 85 metres que van de l'avinguda de Sant Narcís al carrer d'Oviedo. El vial s'ha fet a partir de la supressió d'un dels carrils de circulació del carrer d'Antoni Gaudí, que fins ara tenia dos carrils i ara només en tindrà un. Les obres també inclouen un pas amb un semàfor a l'avinguda de Sant Narcís. A més, el consistori ha posat pilots lluminosos propers al pas de vianants existent i això permetrà als ciclistes accedir al barri de Sant Narcís pel carrer de Mallorca.

Pel que fa a l'estació de Girocleta de Sant Narcís, està ubicada a la plaça de la Comtessa Ermessenda a la cantonada amb l'avinguda de Sant Narcís i el carrer d'Antoni Gaudí. Aquesta estació es va inaugurar la setmana passada, és la 25a que hi ha a la ciutat i compta amb 22 aparcaments. Amb aquesta nova incorporació ja hi ha 290 bicicletes dins del servei públic i 651 aparcaments repartits per la ciutat