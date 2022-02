La construcció del nou skatepark a Can Gibert del Pla està en la seva fase final. Ja es poden veure les rampes i forats que formaran part de l’estructura per poder fer cabrioles al parc de Jordi Vilamitjana de Girona. L’alcaldessa, Marta Madrenas, confia que d’aquí a poc més d’un mes ja hi podran anar els primers patinadors. En concret, l’obra estarà acabada d’aquí a poques setmanes i segons l’Ajuntament, podria estar operatiu a finals del mes vinent. Està previst que el perfil d’usuaris sigui de gent més experta que l’estructura que hi ha des de fa uns a anys Domeny, al costat del pont de Fontajau. La infraestructura del parc de Domeny està massificada entre els diferents grups de col·lectius de patinadors i és relativament petita. Es va construir quan es va enderrocar la pista que hi havia al parc central, a tocar del parc Central, l’any 2008.

El nou skatepark ocuparà una superfície de 1.345,80 metres quadrats; i estarà situat concretament al costat del parc infantil i del pipicà que hi ha al parc, relativament proper dins l’àmbit del parc i alhora suficientment distant per respectar la convivència entre els diferents col·lectius. La instal·lació comptarà amb diferents tipus de mobiliari i trampes per als patinadors. També hi haurà un banc i s’adequarà l’espai amb un enllumenat públic específic i una xarxa de sanejament adient. L'«skatepark» del parc Mas Masó tindrà 1.350 metres quadrats En dues fases El projecte d’aquest espai d’oci es fa en dues fases. En la primera, s’està construint la meitat de l’skatepark i permetrà obtenir així un primer espai funcional. El pressupost d’aquesta fase és de 191.603,50 euros i els treballs els està executant l’empresa Roig Fills i Associats, una de les tres que es van presentar al procés de licitació que tenia un preu de sortida de 242.179,39 euros. A la segona fase, que s’executarà més endavant, quedarà definida l’altra meitat del parc. Fruit d’un procés participatiu El Pla d’Educació i Convivència de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert va preveure en el seu moment la transformació d’aquest indret per donar resposta a les necessitats detectades i, davant d’això, es va valorar crear un skatepark. A partir d’un treball coordinat entre diferents entitats, serveis, administracions, grups de joves practicants de l’esport i assessorament tècnic, es va realitzar un estudi previ de les principals característiques que ha d’incorporar aquest parc de patinatge dissenyat per a la pràctica de skateboarding i qualsevol altre esport de rodes petites com patins de línia o ciclisme BMX.