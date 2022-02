Tot a punt per a la celebració del 10è Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona amb més de 18.000 entrades venudes, una setmana abans que arrenqui el certamen. En total, més de 90 artistes d'una dotzena de països competiran amb 24 atraccions inèdites a Europa davant d'un jurat internacional format per 15 importants directors i experts en circ vinguts de tot el món. Les dues semifinals (espectacles Blau i Vermell, totalment diferents) i la final (espectacle Or) es realitzaran en 16 representacions sota la Gran Carpa amb capacitat per 2.414 espectadors, plantada al Camp de Mart de La Devesa, al costat del Palau de Fires. El certamen se celebrarà del 17 al 22 de febrer. Genís Matabosch, director del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or, destaca que el ritme de venda d'entrades s'enfila a mesura de la «nova realitat amb la davallada de la sisena onada». Ha indicat que encara hi ha entrades per vendre, però ha mostrat el seu optimisme per les 18.000 entrades venudes.

La prevenda per a antics espectadors, la promoció llançament, la venda anticipada, les funcions escolars, les entrades a patrocinadors i mecenes, la venda a través d'agències de viatges i col·lectius organitzats han sumat avui dia 18.211 entrades venudes. En total seran 16 representacions amb un aforament diferent per a cada funció, sempre inferior a 2.400 butaques. Les fluctuacions de períodes de venda al 100% sense distanciament i al 70% amb distanciament han provocat aquesta xifra irregular de seients, ha apuntat Matabosch. 24 atraccions Entre les 24 atraccions mai vistes a Europa occidental que es presentaran al 10è aniversari en destaquen les noves creacions de circs estatals de prestigi: del Gran Circ Bolshoi de Moscou, de la Companyia estatal de Circ de Rússia 'Rosgoscyrk', de la companyia Royal Circus de Gia Eradze, del Circ Nikulin de Moscou, del Circ de la República d'Udmurtia, del Circ Estatal d'Uzbekistan i de Kazakhstan o del Circ Estatal de Mongòlia. A aquestes se'n sumaran d'altres d'artistes independents arribats de Xile, Argentina, Equador, Ucraïna, Geòrgia, Mèxic, Estats Units i el Canadà. Genís Matabosch: «El circ és l’antídot a la depressió, la solitud, la desconfiança...» Espai Per tercera vegada, la gran carpa sense columnes del Camp de Mart s'unirà al Palau de Fires, escenari del Circus World Market, vestíbul gegant de l'esdeveniment. Dels dos espais en resulten 8.430 m² dedicats al circ internacional de qualitat. 10 anys Com ha explicat Matabosch, en les seves nou primeres edicions (2012-2020) el Festival ha presentat 689 artistes que han ofert 209 atraccions mai vistes a Europa occidental a 255.788 espectadors en 46 dies d'espectacle, 32 funcions escolars i 91 representacions a públic general.