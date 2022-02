Desesperació entre l’Associació de Comerciants de la zona U, al barri del Mercadal de Girona, que engloba establiments del carrer Nou, l’avinguda Sant Francesc i un tram del carrer Santa Clara. Afirmen que la presència constant de camions d’obres al centre del carrer Nou provoca que molts possibles clients decideixin no passar per carrer. Quan no és un camió, són dues furgonetes o altres vehicles de grans dimensions. S’estan hores al mig del carrer fent soroll i descarregant o carregant material.

La presència d’un camió, aquest dijous, al centre del carrer Nou durant vuit hores va provocar una reacció d’enuig:«no és que els camions vinguin puntualment, és que hi són tot el dia», es queixaven des de l’associació de comerciants. «Avui farem zero ingressos. És un dia perdut», es queixava la responsable d’un establiment afectada directament per la presència del camió i dues furgonetes.

Els vehicles estaven treballant en la reforma d’un edifici d’habitatges. De vegades però també n’hi ha per un immoble que hi ha a l’altre costat de carrer on antigament hi havia hagut la seu de Caixa Girona. A tocar també s’estan fent obres en uns baixos on hi ha d’obrir una cafeteria i en un primer pis on s’hi han de traslladar uns serveis immobiliaris. Tot plegat, provoca a presència constant de vehicles i d’haver d’aguantar sorolls de tota mena. «Per aquí la gent ja no hi passa, ho esquiven», lamenten des de l’Associació.