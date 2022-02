Una ruta ràpida des dels peus de l’estadi de futbol de Montilivi fins al parc de la Devesa de Girona amb els ulls clavats a terra. Un matí de dijous. De petit, buscaria monedes o joies. De gran i, fins fa poc, ho faria per evitar posar el peu sobre la tifa d’un gos que el seu humà hagués deixat sense recollir. Però ara ho faig per comptar les mascaretes que trobo per terra.

La nova plaga de residus. Fins i tot les classifico per colors i els hi tiro fotos. Sobta que un terç siguin negres. N’hi ha alguna de blanca, alguna de rosa i també alguna de roba de diferents colors o amb dibuixos. Les quirúrgiques, blaves, són pràcticament la meitat. Les tiren, cauen, volen? El propietari no les troba a faltar quan vol entrar en un lloc on encara és obligatori? En té de recanvi a la butxaca o a la bossa de mà? N’hi ha més que llaunes de refrescos o que tifes de gos i no és que tothom s’hagi tornat mig cívic de cop.

Baixant per l’avinguda de Montilivi topo amb un operari de la neteja barallant-se amb una escombra intentant desembussar un embornal ple de fulles davant de la Fundació Ramon Noguera. Bona feina. Si algun dia es decidís a ploure, engoliria l’aigua. Caminant avinguda avall i sempre per la vorera de la dreta, detecto onze mascaretes.

Per Emili Grahit, des de la rotonda dels Països Catalans fins a l’encreuament amb la carretera Barcelona, per la vorera del costat de la biblioteca en trobo set més en un itinerari que suma uns 800 metres. L’amplitud de la vorera pot fer que els més ulls no hagin aconseguit abastar totes les mascaretes. També observo per terra algun tap de plàstic d’algun got de cafè per emportar.

A la carretera Barcelona fins a la Devesa, passant per la plaça Marquès de Camps i ronda Ferran Puig només detecto dues mascaretes tot i que en total s’ha de recórrer 1.200 metres. Una a la cruïlla amb la ronda Pare Claret i una altra a la ronda Ferran Puig. He d’esquivar furgonetes aparcades de mala manera sobre la vorera, algunes bastides i operaris amb cablejat de fibra òptica. Pel mig tres escombriaires movent-se ràpid. Un canviant de vorera per poder buidar una paperera.

Només hi ha un residu que en presència guanya les mascaretes, tifes de gos, les bosses de plàstic, els papers, les llaunes de refrescos: Són les burilles de cigarret. Això però mereixeria una crònica a part.