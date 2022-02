El jutjat d'instrucció 3 de Girona ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels detinguts per assaltar vianants i obligar-los a treure diners del banc a punta de navalla. La investigació relaciona el jove amb tres robatoris a Girona, Salt i Lloret de Mar comesos entre desembre i gener. La interlocutòria recull que "pràcticament totes" les víctimes l'han identificat en roda de reconeixement i el jutjat aprecia risc de reiteració delictiva: "S'adopta la mesura cautelar per evitar que segueixi cometent nous delictes". Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres tres joves, un d'ells menor. L'altre que és major d'edat ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial.

Els dos detinguts majors d'edat han passat aquest divendres a disposició judicial assistits per l'advocada Natàlia Frigola. Un d'ells ha sortit en llibertat perquè la investigació el relaciona amb un únic robatori violent i la víctima no l'ha identificat en la roda de reconeixement. El jutjat d'instrucció 3 de Girona ha acordat presó per a l'altre arrestat major d'edat. Tots dos tenen 18 anys.

El jutjat aprecia risc de reiteració delictiva. La interlocutòria recull que "no només se li imputa un fet, sinó que s'han registrat quatre procediments amb els que se li atribueix la perpetració de quatre robatoris amb violència". La investigació apunta que formava part d'un grup que joves que actuaven de nit i es dedicaven a assaltar vianants per fer-los retirar diners dels comptes bancaris. Posant-se d'acord, envoltaven les víctimes quan caminaven pel carrer, les amenaçaven amb una navalla i després les portaven fins al caixer.

El mateix jutjat ja investigava aquest jove per "fets similars" comesos el 17 de desembre i la interlocutòria recull que, en la nova causa oberta, els Mossos d'Esquadra el vinculen amb tres robatoris més.

El primer va tenir lloc el 21 de desembre a l'avinguda Lluís Pericot de Girona. Cap a les nou de la nit, un grup de joves va obligar una víctima a treure 1.000 euros del seu compte bancari. El van portar a dos caixers diferents, mentre l'intimidaven amb l'arma blanca. Al primer, li van fer retirar 600 euros; i al segon, 400 més.

El segon robatori en el qual hauria participat el detingut va tenir lloc el 8 de gener a Lloret de Mar. Segons recull la interlocutòria, cinc joves van abordar un grup a l'alçada de l'avinguda Vila de Tossa i, a punta de ganivet, els van obligar a anar fins a un pàrquing. Un cop allà els hi van treure els objectes de valor que duien i els van obligar a consultar si tenen saldo al banc a través de l'aplicació al mòbil. Després, els van portar fins a un caixer i van obligar una de les víctimes a treure uns 2.000 euros.

"El fet té suficient gravetat per a motivar l'ingrés a presó preventiva, doncs a l'atestat es denuncia un robatori utilitzant la força davant persones desprevingudes i indefenses, actuant en grup i causant en la víctima un temor enorme, més tenint en compte que l'amenaçaven amb un ganivet", apunta el jutjat a la interlocutòria.

El tercer assalt amb què el vincula la investigació va passar el 28 de gener a Salt. En aquest cas, el modus operandi va ser el mateix. A punta de navalla, van obligar la víctima a treure 320 euros d'un caixer automàtic del carrer Àngel Guimerà.

Al jutjat, l'investigat s'ha acollit al dret a no declarar i només ha respost a les preguntes de l'advocada de la defensa, Natàlia Frigola, sobre qüestions d'arrelament. La lletrada remarca que el jove és estudiant i té família però el jutjat argumenta que no és suficient per neutralitzar el risc de fugida perquè no té feina ni propietats.