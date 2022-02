Treballadors de l’hospital Santa Caterina es van concentrar ahir al migdia a l’entrada del centre sanitari per reivindicar millores laborals. En les dues protestes que hi va haver es van reunir unes 150 persones, segons el comitè d’empresa. Durant la concentració, representants del sector van llegir un manifest en el qual van expressar malestar pels anys de sobrecàrrega de feina, que s’ha agreujat per la crisi del coronavirus. Van recordar que «ens hem hagut d’enfrontar a la pandèmia amb un model sanitari fallit degut al seu caràcter publicoprivat i un sistema sanitari debilitat per les retallades que van començar el 2008».

Per tot això el personal fa temps que treballa «sota mínims» per la manca de treballadors i els porta a fer hores extra. I és que consideren que l’empresa els tracta com a «fitxes per tapar forats» i no com a «persones que cuiden persones». Com a conseqüència, hi ha personal que deixa la feina per buscar «millors condicions», tant els que fa poc que treballen com els que tenen anys d’antiguitat i lamenten que no han pogut accedir a un contracte estable.

D’aquesta manera, demanen millores com ara una disminució significativa de ràtios per totes les categories, formació de més personal pels serveis especials i reduir significativament la polivalència, pactar un pla de contractació que augmenti les jornades dels treballadors contractats a temps parcial i que augmenti la durada dels contractes i la negociació del conveni SISCAT directament amb el CatSalut i no amb les patronals intermediàries. Paral·lelament, demanen que es fixi el personal interí i eventual en «frau de llei» que fa més de tres anys que ocupen una plaça estructural.

Aquestes reivindicacions es podien llegir en algunes pancartes que van mostrar durant les protestes. Il·lustraven frases com «cuideu-nos per cuidar», «salari digne de l’augment de l’IPC del 6,5%», «negociació directa amb el CatSalut» i «més personal», entre d’altres.

Des del comitè d’empresa també es va anunciar que hi haurà unes bústies exposades durant una setmana perquè tots els treballadors puguin participar de la protesta dipositant-hi les seves reclamacions i queixes per tal de fer-les arribar a l’empresa. Finalment, també van avançar que hi haurà més mobilitzacions.

D’altra banda, la gerència va constatar que pressupost total anual de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) ha augmentat en més de 25 milions d’euros en quatre anys. Seguidament, van concretar que el pressupost destinat a sous i salaris representa un 64% del total. També insisteixen que per fer front a la covid-19, s’ha reorganitzat la plantilla de facultatius de manera que els professionals dels serveis amb menys pressió assistencial puguin donar suport als serveis que més en tenen, com ara UCI, Urgències o Medicina Interna.

Protestes d’infermeres

Paral·lelament, segons va informar ACN, professionals d’infermeria i fisioteràpia es van mobilitzar per denunciar la sobrecàrrega de feina i la precarietat laboral a l’atenció primària. Van fer concentracions a Barcelona, Tarragona, Lleida i Salt. En aquest últim punt, es van concentrar una seixantena de persones davant del CAP Alfons Moré convocades pel sindicat Satse. El sindicat recorda que són la primera línia contra la pandèmia i que, després de dos anys de feina intensa, acusen «el desgast». El portaveu David Oliver va exigir «condicions dignes».