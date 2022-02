L’Ajuntament de Girona ha iniciat el procés de licitació per instal·lar plaques fotovoltaiques a cinc edificis municipals. El pressupost previst és de 508.138,87 euros i ha de servir per generar 376 KW d’energia. D’aquesta manera, el consistori calcula que es podrà reduir l’emissió de 150 quilos de CO2. L’aprovació de la licitació s’ha fet per junta de govern i les plaques es col·locaran a la Piscina Municipal de Palau, al mercat del Lleó, al pavelló de Vila-roja, a l’escola de Font de la Pólvora i a la piscina municipal de Santa Eugènia. Des del consistori assenyalen que el criteri per escollir els edificis on instal·lar les plaques han estat l’eficiència i el consum energètic de les mateixes instal·lacions.

En aquest cas es tracta d’espais amb una demanda d’electricitat molt elevada. El regidor d’Urbanisme i Activitats del consistori, Lluís Martí, destaca que amb aquest «pas endavant», el projecte està més a prop de ser una realitat els propers mesos: «És important tenir operatives altres fonts de subministrament d’energia, i més en l’actual context de lluita contra el canvi climàtic», remarca. Martí assenyala que «aquestes instal·lacions d’energia verda permetran garantir l’autoconsum dels equipaments i, fins i tot, arribar a compartir-lo amb altres edificis propers en funció de les necessitats» i, per altra banda, que «hem planificat l’actuació en barris diferents, de manera que l’impacte d’aquestes instal·lacions es notin en el conjunt de la ciutat». Desglossat per instal·lacions, les dues que generarien més energia són les del Mercat del Lleó i la de la Piscina Municipal de Palau, amb 100 kW cadascuna; seguit de la del Pavelló municipal de Vila-roja (80 kW) i de la de l’Escola Font de la Pólvora (60 kW). Per últim hi hauria la instal·lació de la Piscina Municipal de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla, que en generaria 36, tenint en compte que el complex ja disposa d’una instal·lació d’energia solar per a l’aigua calent sanitària.