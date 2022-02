El PSC de Girona des del 2015 insisteix en un gran acord per eixamplar el centre de la ciutat per guanyar espai per a vianants aprofitant que s’han d’implantar les Zones de Baixes Emissions. Els socialistes apunten que a octubre de l’any 2021 ja va demanar optar com a Ajuntament als gairebé 8 milions d’inversió com a Zona de Baixes Emissions.

El grup municipal del PSC ha recordat que ja abans de les eleccions de 2015 va presentar la idea programàtica d’eixamplar el centre de la ciutat. Han recordat que Sílvia Paneque - com a candidata d’aquelles eleccions- va presentar la idea d’«eixamplar el centre de la ciutat i guanyar metres quadrats per a vianants», segons ha recordat el regidor encarregat d’urbanisme del grup, Joan Antoni Balbín. «En aquest mandat, hem explicat a més que Girona ha d’incloure illes verdes i noves vies sostenibles»·, ha exposat. A més, ha assenyalat que «plaça Catalunya i carrer del Carme són espais ideals per desenvolupar aquest tipus d’infraestructures verdes i que la ciutat tingui espais de transició urbans i naturals amb l’Onyar. Hi hem insistit molt als últims temps», ha reiterat. El PSC creu que el fet que l’1 de gener del 2023, Girona hagi de tenir en funcionament la Zona de Baixes Emissions que la llei obliga a tenir a les ciutats de més de 50.000 habitants és una bona oportunitat per avançar en aquesta qüestió. El PSC considera que en aquesta línia hi podria haver un gran consens de ciutat, perquè a l’octubre de 2019 el Plenari municipal va aprovar una moció perquè Plaça Catalunya fos un espai per a vianants. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, ha explicat que «la renovació i la modernització de la ciutat ha d’arrelar en allò que som. El Pla especial del Barri Vell va ser una de les grans idees dels primers anys en democràcia. Més de quaranta anys després aquelles velles idees ens indiquen que, avui, una ciutat més gran ha de tenir un centre més gran».