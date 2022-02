Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori que es va produir la matinada de dijous en una fleca de Vilablareix. Els lladres van rebentar la caixa registradora automàtica i se'n van emportar el canvi que hi havia.

El robatori va tenir lloc cap a les cinc de la matinada, en una fleca que fa cantonada amb el carrer Caterina Albert i la carretera de Santa Coloma. Els lladres van força la persiana i la corredissa per accedir al local. Van anar directes a la màquina registradora, van rebentar-la i van endur-se el botí. Els responsables de la fleca es van adonar dels fets l'endemà el matí i van alertar els Mossos d'Esquadra.

La policia científica va acudir al local i va extreure possibles empremtes. Les càmeres de vigilància tant del local com de l'entrada del municipi també podrien aportar més dades als Mossos.

De moment, no hi ha detinguts.

Aquest no és el primer cop que roben en una fleca del municipi. El mes de desembre i a finals de novembre ho van fer en una altra de la mateixa població. En aquell local però els lladres es van emportar tota la caixa automàtica i en aquest darrer cas, en canvi, la van aconseguir obrir fent-li destrosses.

Els Mossos d'Esquadra fa temps que van al darrere d'un grup criminal que es dedica a aquest tipus de robatoris a les comarques de Girona. De moment, no hi ha hagut detencions per aquest cas.