Una sentència dels jutjats ha donat la raó a l’Ajuntament de Girona en el seu litigi amb l’exinterventor municipal sobre quan havia de deixar de treballar. Carlos Merino volia seguir treballant fins als 70 anys però l’Ajuntament el va fer plegar quan va complir 65 anys agafant-se a un pla de racionalització aprovat temps enrere.

El cas arrencava el desembre de 2019 amb el ja exinterventor demanant que se li allargués el servei en actiu perquè es trobava «en plenitud de facultats físiques i mentals» per acabar la seva tasca de control financer. Després de diferents resolucions i recursos. Fins i tot l'oposició va qüestionar la disputa. Merino va acabar marxant de l’Ajuntament un 12 de març de l'any passat, enmig d’un homenatge sorpresa en el qual hi van ser presents els exalcaldes Quim Nadal i Anna Pagans i amb una connexió en directe amb Carles Puigdemont.

No es va rendir

Però no es va rendir i va portar el cas als tribunals. Ara la jutgessa del jutjat contenciós administratiu número 1 ha considerat que l’Ajuntament va actuar correctament. Carlos Merino insistia que la seva tasca suposava «un valor afegit tant per al consistori com per als interessos públics» i que no poder acabar els treballs de control financer podia «afectar negativament a la seva correcta finalització» ja que «s’havien detectat deficiències i problemes als serveis públics municipals».

Esgrimia també que alguns funcionaris, com l’actual secretari, s’haurien d’haver abstingut en el procediment amb informes que considerava que el perjudicaven i exposava també que a diferència d’ell, al tresorer sí que se li havia permès allargar el seu contracte.

L’Ajuntament va recordar però, que el pla de racionalització s’havia aprovat després d’una negociació col·lectiva que no va ser impugnada i que la seva plaça es podia cobrir.

El cas del tresorer

La jutgessa apunta que el cas del tresorer ha quedat acreditat que es va permetre per un any perquè per la plaça que ocupava no hi havia relleu ni personal qualificat i calia obrir un concurs per cobrir el lloc.

També que afers com el control d’Aigües de Girona no s’ha vist afectat per la denegació del seu allargament del contracte i que en tot cas, si hi havia res a denunciar, el cas està als jutjats. Merino pot recórrer la sentència.