El filòleg Pep Nadal (Girona, 1949) va ser el primer rector de la Universitat de Girona entre els anys 1989 i 2002 i, en motiu de la seva jubilació, en un acte que la pandèmia va obligar a ajornar en el seu moment, la UdG ha organitzat ara un reconeixement públic a la seva figura el proper 16 març. La mateixa data en què Nadal va prendre possessió com a rector de la llavors nova Universitat de Girona, després de la seva etapa al capdavant de la Comissió Gestora.

En el marc del trentè aniversari de la UdG, l’Aula Magna acollirà la iniciativa que es presenta amb el lema «Josep M. Nadal/UdG: Il·lusió, utopia, compromís». L’esdeveniment, que s’iniciarà a les sis de la tarda, recollirà el testimoni de persones que van treballar amb Pep Nadal i que parlaran del seu tarannà i del seu concepte d’Universitat, així com de passat, present i futur. També s’hi faran lectures de textos de la seva trajectòria com a rector i hi haurà amb actuacions musicals.

Per completar l’homenatge, la Universitat de Girona ha editat un llibre que recull els discursos de Pep Nadal. A més, la Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre de la UdG ha preparat una exposició sobre la trajectòria de Nadal i els primers anys de la institució, la qual s’inaugurarà el mateix dia 16 de març.

Des la seva fundació, la UdG ha tingut cinc rectors Josep Maria Nadal (1992-2002), Joan Batlle (2002-2005), Anna M. Geli (2005-2013), Sergi Bonet (2013-2017) i l’actual, Quim Salvi, que està en el càrrec des del 2017.