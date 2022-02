L’Ajuntament de Girona té aturada la nova ordenança de tinença d’animals des de fa dos anys, tot i haver-la aprovada inicialment, perquè està pendent de canvis en la normativa estatal que podrien desvirtuar totalment el redactat municipal. El nou text havia de substituir l’anterior, que data del 2009, però amb la decisió d’aturar tot el procés encara es manté vigent. El govern central està preparant una normativa on molt probablement s’eliminarà la polèmica llista de races de gossos «potencialment» perillosos i, en canvi, s’apostaria per avaluar la «perillositat» de cada animal individualment i no en funció de la seva raça. En el text de l’Ajuntament, gran part dels articles giraven entorn dels gossos perillosos, a partir d’un llistat de races, i s’obligava els amos a seguir una sèrie de requisits.

Tot el procés per aprovar una nova ordenança municipal s’havia iniciat l’any 2019. Es va fer una fase de consulta prèvia i es va estar parlant amb diverses entitats implicades el 2019 per elaborar el document. El text es va aprovar inicialment en el ple corresponent al febrer de l’any 2020 i tot i que només va tenir el vot afirmatiu de JxCat (que governava sola encara) va poder tirar endavant perquè tota l’oposició es va abstenir per discrepàncies amb diversos punts polèmics.

Un cop feta l’aprovació inicial, es van presentar moltes al·legacions al text. Durant el procés per resoldre totes aquestes al·legacions per posteriorment fer l’aprovació definitiva de l’ordenança, es va decidir aturar-ho tot. «Tot ha quedat parat perquè s’està canviant tota la normativa estatal i és probable que afecti a parts molt substancials de l’ordenança i que hàgim de tornar a fer-la», assenyala el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés. El nivell d’afectació d’aquestes modificacions no està clar: «No sabem si haurem de començar de zero però sí que caldrà reiniciar la tramitació des del principi perquè segurament hi haurà molts de canvis respecte de l’aprovació inicial», exposa el representant municipal. El regidor insisteix en què l’Ajuntament podria trobar-se que tingués «una ordenança i que decaigués perquè els canvis són massa grans».

Ampolles d’aigua

Entre els punts que havien generat polèmica hi havia l’obligació dels amos de gossos a portar bosses per recollir-ne els excrements i també ampolles d’aigua per abocar damunt dels orins. Sobre les ampolles, Martí Terés indica que ara mateix «és una recomanació». També s’especificava un número màxim de gossos a dins d’un mateix habitatge. Una mesura que va generar al·legacions. Ara mateix aquesta limitació no està vigent perquè encara hi ha en vigor l’ordenança del 2009 que no feia cap tipus de regulació sobre aquest tema. No hi havia restricció en la quantitat de gossos a passejar (hi ha gent que s’hi dedica). Només en casos de gossos potencialment perillosos, que es limitava a un sol exemplar. També va aixecar polseguera la prohibició de passejar els gossos per zones enjardinades de la ciutat. A més a més, s’obligava a esterilitzar els gossos que formessin part d’una venda i, quan fossin potencialment perillosos, calia demostrar-ho amb un certificat perquè són els que més sovint s’abandonen. L’ordenança també prohibia explícitament alimentar animals, a part dels voluntaris de les colònies de gats i no es podia sacrificar animals a casa per a autoconsum (excepte aviram o conills).

Participació: Moltes propostes i al·legacions

El text de la nova ordenança havia rebut 96 propostes per mitjà d’un portal participatiu (31 de les quals són al·legacions perquè afecten el text de la normativa) i una dotzena més d’al·legacions entrades per registre d’entitats, particulars i grups municipals, algunes de les quals incorporaven fins a una trentena de suggerències. El gossos potencialment perillosos o de races creuades, la taxa de 34 euros per tenir un gos o els espais per deixar córrer el gos eren les tres temàtiques més repetitives en les al·legacions. Tot, però, ha quedat a l’espera.