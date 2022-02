El 9 de juny del 2017, l’Ajuntament de Girona va concedir una llicència d’obres per «a la reforma i ampliació» d’un edifici del carrer Balmes on la promotora Meigma, s.l. tenia projectat fer-hi set habitatges. Una llicència, però, que el mateix consistori acabaria declarant nul·la un any més tard, el 29 de juny del 2018, després que el novembre del 2017 una «revisió d’ofici» de la llicència ordenés aturar les obres perquè «la profunditat i el volum de les plantes tercera i quarta de l’edificació no s’ajustaven al planejament». En concret, «sobraven» 10 metres quadrats de la tercera planta i quaranta de la quarta a banda que, un cop començada l’obra, «s’aprecia que s’envaïa les finestres de l’edifici del costat». En total, la part de l’edifici que no s’adaptava al planejament representava un 8,5% del total del projecte.

Un canvi de les condicions de la llicència d’obres que, segons l’empresa promotora, comportava la «inviabilitat econòmica del projecte» i li donaven dret a ser «indemnitzada». En la seva demanda, Meigma, s.l. calculava en 1.053.737,54 euros la indemnització que li pertocaria en una petició que ha estat, parcialment, estimada pel Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, que s’ha pronunciat en favor de la promotora, però rebaixant la indemnització que li ha de pagar l’Ajuntament de Girona a un total de 214.710,94 euros.

En una sentència que no serà recorreguda per l’Ajuntament, la jutgessa detalla els diferents conceptes pels quals s’arriba a la xifra de gairebé 215.000 d’euros d’indemnització, també justifica la diferència entre aquesta quantitat i el més d’un milió d’euros que demanava la promotora apuntant que «l’errada de l’administració, en atorgar la llicència, no l’obliga a indemnitzar pel lucre cessant». Segons la titular del Jutjat Contenciós Administratiu la quantitat total reclamada per Meigma, s.l. «no procedeix» perquè «la pèrdua patrimonial reclamada es calcula en atenció a rendiments que no seria possible obtenir segons el planejament». «La menor edificabilitat no deriva de l’anul·lació de la llicència sinó que la projectada i autoritzada no s’ajustava al planejament», conclou la jutgessa en la seva resolució.

D’aquesta manera, la sentència no atén la petició dels demandants de compensar-los pels diners que han deixat de guanyar amb l’edifici (la seva idea era posar els set habitatges en el mercat de lloguer), però, en canvi, sí que estima altres compensacions que sumen els esmentats 214.710,94 euros. Entre aquests destaquen, entre altres menors, 120.000 euros per al «perjudici derivat de la paralització de l’obra», 30.000 euros per la part de l’obra ja feta i que «s’ha de tirar a terra» o 26.039,40 euros «com a indemnització de les despeses i impostos derivats» del préstec hipotecari que Meigma s.l. havia sol·licitat per fer la reforma i ampliació de l’edifici del carrer Balmes número 4.