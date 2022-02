Ensurt de matinada a Girona per un incendi de contenidors al barri de Sant Eugènia que ha acabat amb més danys.

Els Bombers han rebut l'avís quan faltaven quatre minuts per les dues de la matinada per dirigir-se cap a la popularment coneguda plaça del "Barco" (plaça Santa Eugènia), a tocar del carrer Agudes. En arribar-hi s'han trobat l'incendi desenvolupat i ha acabat afectant tres contenidors. Les flames alhora s'han propagat cap a tres motos i fins i tot tendals de comerços. Finalment, les ters motos, segons els Bombers, han quedat afectades parcialment i també alguns tendals de negocis així com alguna persiana.

El foc s'ha pogut donar per controlat al cap de 20 minuts i un cop extingit, les dotacions han tornat a parc.

A lloc també s'hi ha desplaçat la Policia Municipal de Girona,