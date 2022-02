Cada trimestre, la Graduate School of Design de Harvard, el centre on es cursen, entre d'altres, els estudis d'arquitectura, paisatgisme i enginyeria de la prestigiosa universitat nord-americana, convida professionals de reconeguda trajectòria professional a impartir la lliçó del "Sylvester Baxter Lecture". Una cita que, aquest pròxim 11 d'abril, tindrà com a convidat al catedràtic de la Universitat de Girona, Joan Nogué, que parlarà sobre "el present i el futur dels estudis sobre el paisatge" tant des d'un punt de vista teòric com pràctic amb una conferència titulada "A Journey through Landscape. From Theory to Practice".

Harvard defineix a Nogué com a un "militant" del paisatge i en destaca, tant la seva llarga experiència acadèmica com el seu paper com a fundador i director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya. En la seva intervenció a Harvard, Joan Nogué té previst destacar com "els discursos i les pràctiques paisatgístiques tenen un potencial extraordinari per millorar la qualitat de vida de les persones, sempre que no es limitin a la seva dimensió purament formal: ètica i estètica han d'anar sempre juntes".