«No seré tant barroer com per dir és que es tracta d’una dona, evidentment els companys i companyes de Guanyem no fan aquestes distincions. Per tant, el que és evident és que no hi ha altres consideracions i que és una enrabiada partidista». Aquesta frase durant el ple municipal d'aquest dilluns del portaveu de JxCAT a Girona, Lluís Martí, va provocar un seguit de rèpliques i contrarèpliques en un debat que ja baixava amb l’aigua molt calenta.

Martí explicava que Guanyem no havia posat «cap pega» quan el govern, fa uns mesos va tenir «un tracte determinat» cap a Daniel Pamplona per garantir-li la seva partició política després que fos expulsat de Ciutadans. El portaveu de Junts creia que ara, amb Míriam Pujola, sí, un cop també ha quedat com a regidora no adscrita (però afiliada a Ciutadans) després que Pamplona l’expulsés del seu grup. «És trist que ara posi pegues», va dir Martí. El portaveu de JxCAT insistia que el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, no havia «paït» que el govern en minoria hagués estat capaç de tirar endavant els pressupostos (amb el vot de Pamplona) i el nou contracte de neteja viària (amb Míriam Pujola). Martí va indicar sobre la informació facilitada per Guanyem el dia abans que eren «falsedats i mentides». I va dir que en tot, cas, si hi hagués increment de diners cap a la regidora afiliada a Ciutadans no serien 40.000 euros com apuntava Guanyem, sinó 32.000 euros.

Salellas havia iniciat el debat sobre la presumpta vinculació d’un hipotètic increment de diners cap a la regidora afiliada a Ciutadans a canvi del vot favorable al nou contracte de la neteja. Va explicar que del setembre al desembre a Pujola no se li havia proposat tenir un nou assessor, ni passar de cobrar dietes a tenir un sou ni pagar-li la seguretat social. I que, tot plegat, havia passat just quan es va negociar l’acord pel nou contracte d’escombraries.

En una de les rèpliques Salellas va recordar que el seu grup havia preguntat en diverses ocasions què hi havia darrere del pacte del govern amb Pamplona per tal que aquest aprovés els pressupostos. Després de les paraules del portaveu de Junts indicant que Guanyem no fa distincions entre regidor pel seu tracte, amb ironia, Salellas va mostrar el seu enuig pel que va considerar «connotacions masclistes» cap a la seva formació. El portaveu de Guanyem va lamentar que l’alcaldessa, Marta Madrenas, com a presidenta del ple, no hagués aturat el seu regidor per una «acusació tan infundada» i va recordar que la seva formació «defensa la igualtat». Sobre els diners que cobra Pujola va posar de relleu una «incoherència» del regidor Lluís Martí que «primer ha dit que no existeix augment de sou i després que si n’hi hagués no serien 40.000 sinó 32.000 euros». Des del perfil de twitter de Guanyem van insistir en què «les insinuacions de masclisme del portaveu del govern de JxCAT són inadmissibles i només busquen desviar l’atenció de l’acord consumat avui al Ple Girona i que comportarà privilegis econòmics a la regidora de Ciutadans. Exigim una rectificació pública».

Madrenas va voler rebaixar el to de la picabaralla indicant que ja es veuria el que havia dit el portaveu de JxCAT a l’acte de la sessió plenària. Martí però va voler matisar indicant que tot era «al revés del que Salellas ha comentat». Va exposar que pel carrer el van aturar i que ell és qui havia dit que Guanyem no feia les afirmacions sobre el sou de Pujola perquè fos una dona i que, precisament havia comentat: «No es pot dir que el grup de Guanyem sigui masclista».

Amb tot plegat, Pujola també va intervenir per al·lusions. Va apuntar que pensava que Salellas tenia incontinència de polzes» perquè «està tot el dia a twitter» però que ara també havia vist que tenia «xerrameca per difamar». Va explicar que amb tot plegat havia recuperat els seus drets que se li havien usurpat (quan el qui era el seu portaveu Daniel Pamplona la va expulsar del grup de Ciutadans). Va parlar de «maniobra maliciosa» en referència a Pamplona i va recordar que el seu cas està als jutjats. Ara és regidora no adscrita però vol recuperar el grup municipal ja que és afiliada a Ciutadans. Cap a Salellas va insistir que millor que tingués la boca tancada i que si trencava el silenci hauria de ser per millorar-lo.

Després d’aquestes explicacions, Daniel Pamplona també va demanar parlar. Va afirmar que les paraules de Pujola eren «de vergonya aliena» i una falsedat».