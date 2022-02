L'Ajuntament de Girona rebutja aplicar una taxa als autobusos turístics abans de l'estiu. Guanyem Girona ha portat a ple una moció on demanava que l'impost fos efectiu "quant abans millor". A poder ser, ja per Temps de Flors. La formació, però, s'ha quedat sola votant-hi a favor. L'equip de govern (JxCat i ERC) ho veu precipitat i creu que cal estudiar més a fons quina quantitat s'hauria de cobrar. La resta de l'oposició, per la seva banda, recela que ara sigui el moment "més adequat" per aplicar la taxa, perquè la pandèmia ha sacsejat el turisme.

La moció que Guanyem ha portat a ple recordava, ja d'entrada, que aplicar una taxa als autobusos turístics és "un acord pendent". Perquè ara fa poc més de dos anys, JxCat (que aleshores governava en solitari) es va comprometre a fer efectiu l'impost durant la primavera del 2020. Però l'esclat de la pandèmia ho va diluir tot.

Durant la defensa de la moció, el portaveu de Guanyem ha assegurat que fer pagar una taxa als autobusos situarà Girona "al mateix nivell que altres ciutats europees que ja ho fan". Per exemple, Carcassona, Nantes, Munic o Oxford. Segons ha explicat, la proposta passaria per fer pagar al voltant de 40 euros per autobús (cosa que, traduït en passatgers, serien aproximadament entre 30 i 50 cèntims per turista).

Salellas també ha insistit que la moció, en aquest cas, també fixa terminis. "Demanem que la nova taxa sigui realitat quant més aviat millor", ha dit el portaveu de Guanyem. "Prioritàriament, per Temps de Flors; i sinó, a l'estiu", ha subratllat.

La formació municipalista, però, s'ha quedat sola votant a favor de la moció. L'equip de govern i la regidora Míriam Pujola l'han rebutjada. I el PSC i l'altre no adscrit, Daniel Pamplona, s'han abstingut.

La tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica, Glòria Plana, ha admès que li sabia "greu" haver de votar en contra, però ho ha justificat dient que no hi ha prou temps perquè la nova taxa per als autobusos turístics sigui realitat en un termini d'entre tres i quatre mesos. "Com a mínim, ens n'anem al darrer trimestre d'any", ha dit.

Glòria Plana ha admès que la pandèmia va "paralitzar" els tràmits per fer efectiu l'impost, però també ha deixat clar que cal ser "rigorosos". I que l'estudi tècnic que ha d'avalar la taxa -i també, concretar-ne el preu- no es pot fer en tant poc temps.

Per la seva banda, els socialistes han expressat que la proposta de Guanyem els provocava "dubtes". També, com ha dit el regidor Jordi Calvet, perquè "ara no és el moment més adequat" per aplicar un impost d'aquesta mena, tenint en compte que uns dels sectors més directament afectats per la pandèmia són, precisament, el turístic i el del transport.

En la mateixa línia també s'ha manifestat la regidora no adscrita. "Després de dos anys en què l'activitat turística ha estat pràcticament zero, no crec que calgui posar-hi nous entrebancs", ha afirmat Míriam Pujola, apostant per impulsar polítiques que desestacionalitzin el turisme a la ciutat i l'estenguin a més barris. Per la seva banda, Daniel Pamplona ha recordat que taxes com aquestes han de servir "per sustentar serveis i no treure'n simplement rèdit econòmic", i ha demanat pactar la taxa "amb les associacions del sector".