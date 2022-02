El febrer del 2019, l’Ajuntament de Girona va anunciar la compra per 180.000 euros d’una antiga masia de Santa Eugènia, Can Burrassó, per ubicar-hi una nova comissaria de la policia municipal. Aviat, però, es va veure que Can Burrassó necessitaria una notable inversió per convertir-la en un equipament que, segons va explicar el regidor d’Urbanisme Lluís Martí l’any 2020 havia quedat «obsoleta per la nova funció que se li demana». Una reforma que, segons va concretar el consistori aquest passat estiu, tindran un cost d’uns 800.00 euros i que van començar aquest dilluns amb una nova polèmica entre Guanyem Girona i l’Ajuntament perquè la futura comissaria només conservarà la façana de l’antiga masia.

«El govern Madrenas ha enderrocat gairebé tota la masia de Can Burrassó de Santa Eugènia on vol fer una comissaria. Sempre havien parlat únicament de modificacions a l’interior. Ens hem gastat 180.000 euros en la compra i mantenim només la façana? Incomprensible», va denunciar Lluc Salellas a través de les xarxes socials. ‼️ L'Ajuntament de Girona enderroca part de la masia de Can Borrassó, a #SantaEugènia.



🚧En el seu moment es va anunciar que es modificaria l'interior, però en cap cas es va parlar de tirar a terra l'exterior. pic.twitter.com/aA8U7nqSv6 — Guanyem Girona (@GuanyemGirona) 14 de febrero de 2022 En canvi, des de l’Ajuntament, fonts municipals sostenen que, quan es va presentar el projecte de reforma, ja havia quedat clar que només es mantindria la façana perquè bona part de la resta de la façana seran en bona part de vidre. Des de l’Ajuntament també recorden que Can Burrassó no és una masia catalogada. Girona compra la masia de Can Burrassó de Santa Eugènia on s'obrirà la futura comissaria de barri