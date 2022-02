ha costat 56.749 euros i va ser una decisió dels pressupostos participatius . Amb una superfície de 1.200 metres quadrats, situat al costat de la piscina municipal i de la Via Verda, el «Pumptrack» és un circuït tancat amb diferents traçades, corbes i desnivells, per a la utilització de tot tipus de vehicles de rodes no motoritzats (bicicletes, patinets, patins en línia... La seva construcció es va decidir en els presspostos participatius, va guanyar amb un 35% del vots, i ha tingut un cost de 56.749 euros.