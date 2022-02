El mes de febrer del 2021, l’Audiència de Girona va obligar una asseguradora a indemnitzar amb 6.000 euros a la pizzeria Bella Napoli, del barri de la Devesa, per la «pèrdua de beneficis arran de la paralització de l’activitat» en una sentència pionera a Espanya que, quatre mesos més tard, es repetiria en un altre restaurant de la ciutat, i que ara ha tingut continuïtat amb la decisió del mateix tribunal d’obligar Segur Caixa Adeslas d’indemnitzar Can Manolo amb 13.999 euros. El conegut restaurant gironí, ara ubicat al carrer Riu Güell després de molts anys al Pont de la Barca, va demanar la indemnització a la companyia «en entendre que el risc de pèrdua de beneficis derivats del tancament del local estava assegurat a la pòlissa». Una reclamació que, mitjançant l’assessorament del bufet d’advocats gironí Àngel Alcalde, ha acabat amb la sentència de l’Audiència de Girona fixant la quantia compensatòria a pagar en aquests 13.988 euros.

El bufet gironí està al darrere de les tres sentències de l’Audiència de Girona que han obligat dues asseguradores - Segur Caixa Adeslas en els casos de la Bella Napoli i de Can Manolo; i Zurich en un altre cas del qual no va transcendir el nom del negoci - a indemnitzar tres restaurants gironins per la pèrdua de beneficis en haver estat tancats durant la pandèmia. Unes resolucions del tribunal gironí que, a criteri d’Àngel Alcalde, director del bufet, demostra la «importància d’estar ben assegurat i plenament informat del tipus de contracte que se signa i no deixar passar aquesta oportunitat econòmica». Alcalde destaca que «tots els negocis afectats tenen dos anys de termini per presentar les reclamacions contra les seves respectives asseguradores».

Alcalde ha guanyat les tres sentències a l’Audiència de Girona, però explica que el seu despatx ha presentat diferents demandes per casos similars a Barcelona, Madrid, Vic o Sevilla entre altres ciutats, que espera «guanyar després de tres casos molt importants i que són molt rellevant tant a Girona com arreu de l’estat». El director del bufet d’advocats gironí detalla que, a banda dels seus casos, «cada vegada n’hi ha més de similars arreu de l’estat» i que les sentències favorables «haurien de ser un no parar si s’està ben assessorat i es llegeix molt bé el tipus de contracte».

Les tres sentències favorables aconseguides pel bufet dirigit per Àngel Alcalde han estat defensant els interessos de restaurants, però l’advocat gironí recorda que els tancaments de l’estat d’alarma també van afectar altres sectors. Perruqueries, sabateries, gimnasos, tallers, botigues de roba, escoles d’idiomes... Molts tipus diferents de negocis que poden tenir dret a rebre indemnitzacions per part de les seves asseguradores.