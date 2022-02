Divendres passat, 11 de febrer, Míriam Pujola va presentar una demanda al Jutjat Contenciós Administratiu de Girona per aconseguir que Ciutadans recuperi el grup municipal, "i tots els seus drets", que va perdre quan, el llavors portaveu Daniel Pamplona, la va expulsar "d'una forma totalment anòmala i amb la connivència de l'Ajuntament". La demanda de Pujola arriba després de mesos de reclamar aquesta restitució de drets, tant per la via administrativa com per la legal amb la sol·licitud de mesures cautelars, i poc després que el govern municipal li hagués retornat la major parts dels drets associats als grups municipals (un sou de 14.000 euros, amb cotització a la seguretat social, i dos assessors a mitja jornada). "No volem anar recuperant drets de manera parcial per a la Míriam (Pujola) com a regidora no adscrita, perquè aquesta és una condició que nosaltres no reconeixem, sinó que volem recuperar el grup municipal com acaba de passar a l'Ajuntament de Lleida i estem segurs que també acabarà passant aquí", ha explicat el portaveu provincial de Ciutadans, Héctor Amelló.