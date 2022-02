Ensurt ahir a la nit a Salt. Es va desprendre part de dos balcons d'un bloc de pisos del carrer de Sant Dionís.

Van caure diverses peces de formigó a la calçada i sortosament, no van causar ferits.

Els fets es van produir quan faltaven pocs minuts per les nou de la nit, en un bloc de quatre plantes del número 63 del carrer Sant Dionís.

Els Bombers i la Policia Local es van desplaçar fins a l'edifici.

Els Bombers, que van actuar amb una dotació, van sanejar els dos balcons afectats del tercer i quart pis.

Mentre actuaven els efectius d'emergència van fer desallotjar els veïns d'ambdós habitatges.

Finalment, un cop retirats els elements, es va abalisar la zona i pel que fa als balcons, es va demanar als veïns que no hi accedeixin. Arran del despreniment, s'hi van generar forats i alhora hi ha perill que encara caiguin més elements. Arran del succés, caldrà reparar aquests balcons afectats i revisar l'edifici.