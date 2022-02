Els Mossos d’Esquadra van detenir la tarda del 13 de febrer un home de 34 anys per intentar robar en un habitatge de Girona. Els fets van tenir lloc al barri de Montjuïc del municipi, quan el lladre va forçar la porta principal. Com que tenia alarma, va activar-se i va alertar els Mossos, que van acudir a comprovar els fets. Després d’una recerca pels voltants, van aturar i identificar un vehicle que circulava per un camí d’una zona boscosa. En el vehicle s’hi van trobar roba amagada que correspondria amb la que hauria utilitzat per cometre el robatori.

Davant d’aquests fets i altres indicis, es va poder relacionar a aquesta persona i es va detenir. El detingut, amb antecedents, va passar en data 14 de febrer a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona que va decretar llibertat amb càrrecs com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força a interior de domicili.