L'Audiència de Girona ha començat a jutjar el monitor de la Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter acusat d'abusar sexualment de tres dones amb discapacitat i gravar-ho amb vídeo entre el maig i el setembre del 2019. La fiscalia l'acusa, també, d'haver intentat abusar d'una altra usuària. Segons l'escrit d'acusació, es prevalia de la confiança que li tenien les víctimes per fer-les anar al lavabo i, un cop allà, perpetrar els abusos. Durant l'escorcoll al seu domicili de Cassà de la Selva, hi van localitzar discos durs amb pornografia infantil. La fiscalia demana 63 anys de presó i l'acusació particular eleva la petició a 86. L'advocat de la defensa, Carles Monguilod, sol·licita l'absolució.

El processat, Antonio R. S., treballava com a monitor al centre ocupacional tutelat per la Fundació Els Joncs des del març del 2011 i fins al setembre del 2019, quan es van descobrir els presumptes abusos sexuals.

L'escrit de conclusions provisionals del ministeri fiscal recull que l'acusat es va "prevaler de la seva condició de monitor i de l'especial relació d'ascendència i confiança que tenia per la seva funció" per abusar de tres dones amb discapacitat i intentar-ho amb una quarta. La fiscalia descriu el mateix modus operandi en tots els casos: el processat convencia les víctimes per anar al lavabo, feia que s'abaixessin els pantalons i la roba interior i abusava d'elles. A més, ho gravava tot amb vídeo al seu telèfon mòbil.

L'acusació pública sosté que va abusar d'una de les víctimes en dues ocasions entre maig i setembre del 2019. Va abordar la dona, amb una discapacitat psíquica del 65%, mentre feia feines de neteja com a activitat organitzada per la fundació de les que ell era supervisor i la va fer anar al lavabo, on la va fer posar de genolls per perpetrar els abusos.

Entre els mesos de juny i setembre del mateix any, una víctima amb una discapacitat psíquica del 65%, estava netejant al camp de futbol. La fiscalia apunta que, seguint exactament el mateix sistema, se la va endur de nou al bany i, després de tancar la porta, també en va abusar mentre ho enregistrava amb el mòbil.

Després, li va dir a aquesta víctima que avisés una altra de les seves companyes i li digués que anés al lavabo on ell l'esperava. Allà, i igual que a les altres víctimes, també li va introduir dits a l'anus i ho va gravar amb el telèfon.

Al setembre, "de manera reiterada i amb la intenció de satisfer el seu desig sexual", va convèncer una usuària amb una discapacitat del 65% perquè l'acompanyés al bany. La dona estava treballant, també, netejant al camp de futbol. "Li va dir que entrés amb ell als lavabos per realitzar actes de naturalesa sexual però la víctima s'hi va oposar reiteradament i l'acusat no va aconseguir el seu objectiu", exposa la fiscalia.

Pornografia infantil

En el marc de la investigació pels suposats abusos, el jutjat d'instrucció 4 de Girona va acordar l'escorcoll del domicili de l'ara acusat, situat a Cassà de la Selva. Durant el registre del 7 d'octubre del 2019, els Mossos d'Esquadra van localitzar un disc dur i una targeta de memòria. En l'anàlisi d'aquests dispositius i dels telèfons mòbils del processat van localitzar fotos i vídeos de pornografia infantil amb "imatges explícites de menors d'edat, en concret menors de 10 anys, despullades o fent pràctiques sexuals de tot tipus".

També van trobar els vídeos que el monitor havia gravat abusant de les tres usuàries.

La fiscalia l'acusa de quatre delictes contra la llibertat i indemnitat sexual d'abusos sexuals a persones amb discapacitat amb introducció de membres corporals per via anal prevalent-se de la situació de superioritat, D'un altre delicte d'abús sexual en grau de temptativa, tres delictes d'elaboració de pornografia en concurs amb un delicte contra la integritat moral i un delicte de tinença de pornografia infantil. Sol·licita una condemna de 63 anys de presó.

L'acusació particular, en nom de les víctimes, demana 86 anys de presó per cinc delictes d'abús sexual amb l'agreujant d'abús de confiança i quatre delictes d'elaboració de pornografia infantil.

La defensa, encapçalada pel lletrat Carles Monguilod, demana l'absolució. El judici es fa a la secció quarta de l'Audiència de Girona.