L'Ajuntament de Salt ha anunciat aquest matí la compra de l'edifici de l'antiga llar d'infants El Petit Jardí amb la idea de convertir-lo en un "equipament de proximitat". L'adquisició de l'edifici de planta baixa i dos pisos més de 390 metres quadrats, situat a la cantonada entre la plaça Catalunya i el carrer Abat Oliva, s'ha tancat per 385.000 euros. Des del govern municipal expliquen que, un cop tancada la compra "executant una inversió que ja estava prevista", ara s'estudiaran "els futurs usos de l'edifici".

"Edificis com el de l'antiga llar d'infants El petit jardí ens permeten treballar en l'objectiu de potenciar els equipaments de proximitat als barris de Salt i és un nou pas per consolidar la línia d'inversions prevista aquest mandat" explica el regidor de Territori de l'Ajuntament de Salt, Àlex Barceló, per a qui la compra de l'edifici també permet al consistori "consolidar una altra línia de treball com és el de l'esponjament urbanístic perquè evitem que, en aquest immoble, s'augmenti l'edificabilitat".