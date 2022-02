El Barri Vell de Girona ha concentrat en pocs dies diversos robatoris en bars i comerços. Pels veïns i comerciants de la zona suposa una concentració de casos que culmina el què vénen patint de fa mesos, asseguren.

Des del cap de setmana i fins ahir, hi ha hagut almenys tres casos en els quals els lladres han consumat els robatoris i en un va acabar en temptativa. A banda d’aquestes sostraccions amb força en establiments també hi ha hagut alguns robatoris a interiors de vehicles en diversos punts del barri.

Els Mossos d’Esquadra estan treballant per resoldre els fets i la investigació que porta la Unitat d’Investigació de la comissaria de Girona preveu tenir resultats aviat.

El robatori més recent és el que va haver-hi ahir en un bar de la Rambla, el Tomasa. En aquest cas, els lladres -un grup de tres encaputxats- van anar directes a la caixa registradora i se’n van emportar el canvi i la recaptació del dia abans. Per aconseguir accedir al local, van forçar la persiana i després, van fer destrosses a la porta corredissa de l’accés al local. Els encaputxats van agafar els diners i no van tocar cap més objecte i van fugir. Les càmeres de vigilància tenen enregistrats els fets i podran servir per la policia.

D’altra banda, el dia abans, un altre individu va entrar a robar al Casal Independenstita El Forn, ubicat a la plaça Sant Pere. Un local que no va poder obrir aquest dimarts, segons van informar els gestors des de Twitter per «un robatori que ha causat danys greus a l’establiment». En aquest cas, el lladre va sostreure 50 euros i diverses ampolles de vi, segons fonts policials.

La matinada de dissabte també van robar a la llibreria les Voltes de la plaça del Vi de Girona. En aquest cas, després de trencar la finestra del local, els lladres es van emportar els diners de la caixa, uns 400 euros. Una botiga d’alimentació al carrer Bonaventura Carreras Peralta també va ser objecte d’una temptativa d’assalt.

D’altra banda, alguns vehicles aparcats al Barri Vell també han patit robatoris o intents de furt els últims dies. Els lladre ho han intentat trencant els vidres i accedint a l’interior de dos vehicles de la Plaça Sant Josep, en un altre de la Pujada Sant Martí, i en un quart a prop del Centre Cultural La Mercè.