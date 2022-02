Girona va acabar el gener amb 4.735 persones registrades a l’atur una xifra, per sota dels cinc milers, que no s’ha donat a la ciutat en el tancament del primer mes d’un any des d’en fa 14. El gener del 2008, a Girona hi havia 3.324 veïns inscrits a les llistes de demandants de feina, però, dotze mesos després, el gener del 2009, la xifra s’havia enfilat fins a les 5.312 en un augment de l’atur que no ha permès a la ciutat torna a baixar de la xifra de cinc milers de persones registrades a l’atur fins aquest gener. Entremig, les pitjors dades van ser el gener del 2013 quan gairebé 8.000 gironins, 7.959, estaven en unes llistes on hi havia un 40% més d’inscrits en comparació amb els 4.735 actuals.

El decreixement de l’atur a la ciutat coincideix amb la recuperació posterior a la pandèmia i, en la mateixa línia que les xifres globals de les comarques gironines o del conjunt de Catalunya, el nombre de veïns de Girona apuntat a les llistes de l’atur a final d’aquest mes de gener és gairebé un 30% inferior al que hi havia un any abans. De 6.720 persones a 4.735; 1.985 menys que contrasten amb les 1.503 d’increment que hi havia hagut entre el gener del 2020 i el 2021 en les primeres onades de la pandèmia. De fet, des del juny del 2021 Girona ha encadenat vuit mesos consecutius de descens interanual en la xifra d’aturats. Pel que fa al perfil dels gironins registrats a les llistes de l’atur aquest gener, un 46,6% (2.206) són homes, 933 menys que fa un any; i un 53,4% (2.559) són dones, 1.052 menys que el gener del 2021. Per trams d’edat, les persones més grans de 49 anys són les més nombroses amb un 38,6% de total (1.826), un 24,1% (1.143) tenen entre 40 i 49 anys; un 21,1% (997) entre 30 i 39 anys; un 13,7% (648) van de 20 a 29 anys i un 2,6% (121) no arriben als 20 anys. Pel que fa al temps que porten inscrits com a demandants de feina, un 43% (2.070) fa menys de 6 mesos que figuren a les llistes; i un 31,8% (1.506) ja fa més de dos anys que hi figuren. Per sectors econòmics, més del 70% dels inscrits (3.392) a les llistes són del sector serveis, mentre que indústria (438) i construcció (427) queden per sota del 10% del total. També hi ha 359 persones que declaren no tenir cap ocupació anterior i 119 del sector de l’agricultura.