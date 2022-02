El projecte de ràdio escolar impulsat per l’Ajuntament de Girona juntament amb el Centre de Recursos Pedagògics del Gironès i l’equip d’assessors i assessores de llengua i cohesió social (LIC) del Departament d’Educació estrena nova temporada a la ràdio municipal Girona FM. La iniciativa va sorgir durant les setmanes del confinament domiciliari amb les escoles Migdia, Marta Mata, El Bosc de la Pabordia i Àgora.

El programa està concebut com una activitat educativa i lúdica que permet a l’alumnat dels centres treballar competències transversals a través de la producció d’un programa de ràdio. En concret, facilita la millora de l’expressió oral, el coneixement de les TIC i la formació per projectes i promou valors integradors, inclusius i de cohesió propis del concepte «Girona, ciutat educadora». El programa s’emetrà setmanalment cada dimarts a les onze del matí i es podrà seguir en directe tant pel 92.7 de l’FM com per internet.