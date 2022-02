L’Ajuntament de Sant Julià de Ramis ha convocat una reunió informativa pel 22 de febrer que té per objectiu intentar reactivar el grup de batucada. La trobada es farà al pavelló de sant Julià a les set de la tarda i es preveu que s’explicarà el projecte per crear aquest grup. Es busquen persones joves o no tant joves i de Sant Julià de Ramis o de Medinyà que puguin estar interessats en aquest grup de batucada. En funció de la primera reunió, se’n faran més.