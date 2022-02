Tret de sortida d’altra volada del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or a Girona. L’«advertència» que la desena edició seria un espectacle inoblidable no era un dir per diri va provocar sonors apluadiments. La semifinal de color blau, que és la que obria ahir aquesta edició a la carpa de la Devesa, va permetre veure una allau d’exhibicions dels primers dotze competidors participants.

Va obrir la jornada el duet nord-americà Duo Mico, procedent del Cirque du Soleil, amb mil i una formes penjant de cintes aèries. A continuació els mongols de la Troupe Zola New Generation va fer salts de corda enmig de cabrioles impossibles. La Troupe Zola va ser la guanyadora de la primera edició del Festival celebrada a Figueres, el 2012.

Els mexicans Hermanos Latinos van fer aixecar el públic fent equilibris mà en mà i la parella d’Ucraïna i Polònia Diamond Wings va volar per la part alta de la carpa amb cercles aeris. És el tercer cop que el Festival presenta una atracció de parella al cercle aeri. El rus Nikita Gergert va provocar esgarrifances amb les seves contorsions extremes. Doblega el cos després de passar per una etapa fent break dance, quan tenia 15 anys. El còmic mexicà Peter Campa va ajudar a destensar amb diverses aparicions. Per ell, actuar a Europa, és «un somni» i un repte fer-ho davant d’un públic com el gironí que només riu si li fa gràcia de debó.

El doble màstil assajat fins a l’extenuació durant el confinament pels kazakhs Hassak Troupe amb picades d’ullet a la llegendaria Tomiris i el funabulisme dels uzbeks Hametov’s Troupe, amb tocs egipcis, van servir per enllaçar amb la traca final on es van veure equilibris de l’equatorià Jason Palma, els malabars del rus Ivantsov amb una escenografia i un vestuari futurista i la xarxa aèria del Duo Sukhorukov de Rússia. La semifinal va acabar amb els espectaculars i acolorits llits elàstics dels russos dirigits per N. Grushin que combinava els salts acrobàtics amb jocs icaris (malabars amb els peus) i equilibries en dues barres, sota d’una atmosfera del carnaval venecià.

La semifinal blava es podrà tornar a veure el dissabte i en la darrera sessió del dilluns. Demà és el torn els dotze participants de la semifinal vermella, que repetiran diumenge i en la primera sessió de dilluns. Dimarts, hi haurà la gran final, on s’entregaran els premis. La jornada havia començat amb diverses sessions per a centres escolars.