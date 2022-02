L'Ajuntament de Girona ha convertit el carrer Narcís Xifra en un carrer exclusiu per a vianants, segons ha pogut saber Diari de Girona. Només hi podran passar els cotxes dels veïns del vial per aparcar als seus garatges. El carrer ja hi ha senyals que així ho indiquen.

La idea de demanar que el carrer Narcís Xifra sigui exclusiu per a vianants ve de la petició dels veïns de la zona històrica del barri de Sant Narcís on antigament abans pràcticament no hi passaven cotxes, explica la presidenta de l'Associació de Veïns, Carme Castel. "Ara és molt transitat, comunica amb Can Gibert i hi passa molta gent a peu". La representant veïnal explica també que ara "obries la porta de casa i en ser un carrer tant estret podien passar vehicles fregant la porta i endur-te algun ensurt".

Castel admet que a l'Associació li agradaria que tota la zona històrica del barri fos exclusivament per a vianants i assenyala que, els darrers anys, molts vehicles que hi aparquen no són del veïns. "Sant Narcís és ara un aparcament dissuassori i per gent que agafa el Tren d'Alta Velocitat (TAV)", apunta. Sobre si el canvi serà plenament satisfactori per tothom exposa que "totes les novetats costen al principi".

Els veïns demanaran també algun canvi de sentit de carrers de la zona.