L’empresa barcelonina Flornatura Mediterranea SL serà l'empresa que subministrarà les flors tallades, plantes i material de floristeria i de jardineria per als projectes que han de formar part de la propera edició de Temps de Flors. Tal com va avançar Diari de Girona, aquest viver era l'únic que s'havia presentat a la licitació.

El concurs públic al qual s’ha presentat en solitari, tenia un pressupost de sortida màxim per oferir el servei de 250.250 euros i aquesta és, justament, la quantitat que l’ofertant havia estipulat per al servei.

D'aquesta manera, l'empresa barcelonina pren el relleu al centre de jardineria de Banyoles que s'havia encarregat del servei l'any passat i que decidís renunciar a la pròrroga del servei, fet que va provocar la licitació d’un nou concurs per la via d’urgència.

Temps de Flors se celebrarà entre el 7 i el 15 de maig i la llista orientativa d’ubicacions preveu fins a 92 espais florals - la majoria, exteriors - repartits en 9 barris diferents, igual que es va fer en l’edició d’enguany. Continuen sent menys espais que en les edicions prepandèmiques de Temps de Flors, en què solien haver-hi entre 130 i 160 ubicacions. Però, a diferència de l’últim any, sí que es recuperen interiors emblemàtics que són part de la tradició de Temps de Flors, com el fossat, el claustre i els soterranis de la Catedral, l’interior de la basílica de Sant Fèlix, o el pati interior de la casa Sambola - Pla Dalmau, al carrer de la Força. Pel que fa als barris, el gruix de l’exposició es farà al Barri Vell, però la mostra manté la intenció d’esponjar-se cap a altres barris, una iniciativa que va agafar força en la darrera mostra. Així, també hi haurà espais de Temps de Flors a Sant Narcís, Santa Eugènia, l’Eixample, Carme, Fontajau, Mercadal, Devesa i Sant Daniel - el llistat orientatiu no inclou Montilivi, que sí que va tenir un espai a l’edició passada.