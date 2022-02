Nou robatori en un establiment del Barri Vell de Girona. L'objectiu principal ha estat de nou la caixa registradora automàtica del bar restaurant.

El casc antic de la capital gironina, com informava aquesta setmana Diari de Girona, ha estat objecte els darrers dies de diversos robatoris.

En el cas d'aquesta matinada però, els lladres han acabat amb les mans buides perquè els Mossos d'Esquadra han recuperat la màquina. A banda, han pogut detenir a un dels sospitosos.

L'arrestat és un home de 27 anys, molt conegut per la policia i que ja acumula molts antecedents policials. De moment està detingut per aquest robatori amb força però la Unitat d'Investigació dels Mossos de la comissaria de Girona indaguen si pot estar al darrere de més fets similars ocorreguts els darrers mesos a la ciutat.

A banda del detingut, els Mossos també tenen identificat l'altre home que l'acompanyava en el robatori. Que també és conegut pel cos policial.

Aquest tipus de robatoris no és el primer cop que ocorren a la província de Girona, n'han estat objecte diversos locals, per exemple les pizzeries Corsaro on hi ha hagut tres assalts en quaranta dies, però també d'altres locals de poblacions com Vilablareix o Palamós.

Caixa i tauletes

Aquest nou robatori ha succeït cap a dos quarts de sis de la matinada, els Mossos han rebut l'avís de veïns de la zona i també, de la central d'alarmes que acabaven de robar en el local de la plaça Independència, el bar restaurant Fockviu.

Un sol individu ha entrat al local i en menys d'un minut -tal com es veu a les imatges enregistrades per les càmeres del local-, ha aconseguit apujar la persiana a una altura perquè pogués entrar-hi -ha trencat el bombí en fer-ho- ha retirat la porta corredissa i ha entrat al local. Un cop a dins, l'home -que anava a cara descoberta- ha arrencat la caixa registradora automàtica i també ha tingut temps per emportar-se dues tauletes electròniques i obrir una caixa on hi havia monedes -que no ha agafat- i alguns bitllets.

Des del local, han lamentat aquest robatori que és l'enèsim al Barri Vell però han admès que ells han tingut la sort que finalment, la caixa ha pogut ser recuperada. Una màquina en la qual hi ha de canvi sempre una quantitat elevada de diners i la recaptació del dia anterior, cosa que els podria haver fet molt mal.

Un cop fora, el lladre ha sortit amb la màquina i la resta d'objectes robats i acompanyat d'un altre jove, s'han dirigit cap al carrer Nord i han traginat a pes la màquina. Aquest moment ha estat enregistrat per algun veí de la zona, una prova útil pels Mossos.

Col·laboració

La policia un cop a lloc ha comptat amb la col·laboració ciutadana i els ha permès arribar fins a un dels lladres i detenir-lo. A banda, han pogut localitzar en un portal del mateix carrer la caixa automàtica i l'han pogut recuperar. Aquest punt és on l'haurien ocultat i esperaven algú que els ajudés a emportar-se-la en cotxe.

Durant l'actuació policial, els Mossos s'han trobat a més que dos joves que estaven a la zona en aquell moment estaven ajudant els lladres a carregar la màquina. Però com després han comprovat no sabien ni que fos robada ni què havia succeït.