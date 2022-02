Francesc Castanyer i Figueras tindrà avui dues petites festes d'aniversari a la residència Augusta Park de Barcelona, on viu des de fa gairebé 30 anys: una amb els interns i una altra amb la família, amb els quals celebrarà els seus 106 anys, que el converteixen en una de les persones més longeves de Catalunya, després de superar la pòlio de jove i d'esquivar totes les onades de la covid.

Francesc Castanyer va néixer a Girona (Gironès) el 1916 i va estudiar Enginyeria industrial a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona, va tenir les seves primeres feines com a especialista en la construcció d'aprofitaments hidroelèctrics a la Vall d'Aran, fins que es va traslladar a Madrid i Barcelona, on va treballar en una consultoria.

Castanyer té quatre fills -dos homes i dues dones- cinc néts i set besnéts, encara que avui solament podran apropar-se a felicitar-li dos dels seus fills, per culpa de les restriccions de la covid i per no atabalar-lo amb massa afalacs.

Un dels seus quatre fills, Francesc, a qui li diuen 'Fran' per distingir-lo del pare, ha explicat a Efe que el secret de la longevitat del seu pare "és que sempre ha buscat el costat bo de les coses, ha mantingut sempre el bon humor, la seva tenacitat, i no ha fumat ni begut mai".

De fet, l'ancià, que va patir la pòlio de jove i va haver de passar per diverses intervencions quirúrgiques per recuperar una part de l'afectació de la malaltia en una cama, amb una seqüela de coixesa permanent, va escriure una petita biografia que va titular: "Com un infortuni pot resultar una benedicció".

"Ell sempre ha dit que li deu a la pòlio moltes de les coses bones que li han passat a la vida, entre elles conèixer la meva mare", recorda Fran, que subratlla que "quan li van recomanar repòs, va llegir moltíssim i es va esforçar molt perquè la pòlio no el limités".

Gràcies a la pòlio, va conèixer la que va ser la seva esposa i mare dels seus fills, Carme Vila, que va morir fa més de dues dècades i que era infermera a l'Hospital Militar de Barcelona, on es va enamorar d'ella quan el van ingressar.

"És un gran amant de la lectura, i encara llegeix amb ajuda d'una lupa digital, perquè a més de patir sordesa comença a fallar-li la vista, però del cap està molt bé, sap tot el que passa i està al dia de tot. És un devorador de llibres i en tenia la casa plena", explica el seu fill.

De fet, recorda que quan ell mateix va decidir quedar-se a viure en aquesta residència d'ancians i vendre el seu pis, la cosa que més li va preocupar és què passaria amb la seva biblioteca, així que va decidir donar una part de la col·lecció dels seus llibres a la Universitat Politècnica de Catalunya i una altra a la Universitat de Girona, la resta va viatjar amb ell a la biblioteca de la residència on viu.

En la dècada dels 90, Castanyer va ser coeditor de les revistes Carrollita (sobre Matemàtiques Recreatives i Lingüística), de BOFCI (butlletí de la Facultat de Ciències Inútils) i de Semagemes.

També tenia una important col·lecció de trencaclosques tridimensionals que va donar al Museu del Juguet de Figueres (Alt Empordà), que els exposa a la "vitrina Castanyer".

Amic del lingüista Màrius Serra, Castanyer també va conrear l'afició als palíndroms, i ha desenvolupat una metodologia mitjançant el joc del 'Tangram' per estimular el cervell de les persones afectades d'alzheimer o parkinson.

ESTUDIAR ALS 90

Quan va complir 90 anys es va matricular a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per estudiar neurociències "perquè sempre li ha interessat molt conèixer com són els processos neuronals d'aprenentatge".

"Recordo que quan en els formularis de la UOC introduïa la seva edat o el seu any de naixement li apareixia 'paràmetre no vàlid' i molts alumnes, 60 anys més joves, venien a la residència a reunir-se amb ell per fer els treballs conjunts o xerrar", rememora el seu fill.

Després de diversos cursos va decidir deixar el grau, perquè, va argumentar, "ja sóc gran per anar corrent a lliurar els treballs dins dels terminis requerits, ja no tinc edat per córrer".

Castanyer, que sempre va dir que quan fos gran volia anar "a una residència de joves i no a una ancians, que són molt avorrits", és una institució a la residència Augusta Park, on fins ara col·laborava a organitzar tot tipus d'activitats per als residents i encara despatxa el seu correu electrònic -des de fa poc amb una mica d'ajuda- a l'ordinador portàtil que té a la seva habitació.

Avui solament Fran, que ja té 76 anys, i una de les seves germanes acudiran a celebrar amb el seu pare el seu 106 aniversari -els altres germans viuen a Madrid-, després de dos anys en els quals ha superat les successives onades de covid.

"No ha passat la covid, i la veritat és que confinat no ho ha passat molt bé perquè va haver-hi fins i tot una temporada en què no podia sortir de la seva habitació pràcticament", reconeix el seu fill, orgullós d'un pare amb tanta curiositat pel món i amant de la vida, encara que ara, de vegades, admet, "se li fa llarg el camí".