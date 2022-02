Nou assalt nocturn en un establiment comercial de Girona. Aquest cop a la popular botiga de jocs i joguines Zeppelin, situada a la plaça de Santa Susanna del Mercadal. Els lladres han causat nombroses destrosses per accedir al calaix d’una caixa on es fa el cobrament i s’han endut els diners en metàl·lic que hi havia i que no era molt quantiós perquè els treballadors de la botiga sepre s’enduen la recaptació de la jornada, segons ha explicat una responsable de la botiga.