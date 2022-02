Una cinquantena de persones s'han manifestat aquest vespre a Girona contra les "lleis repressives" de l'Estat. La convocatòria s'ha fet en diverses ciutats catalanes i a la capital gironina s'havia escollit concentrar-se davant dels jutjats a les set de la tarda. Des d'allà s'ha anat fins a la subdelegació del Govern pel mig de la Gran Via de Jaume I. S'han sentit crits en favor de la llibertat del raper Pablo Hasel, dels manifestants que tallen cada dia la Meridiana de Barcelona i dels gironins que estan passant per processos judicials arran del primer aniversari de l'1d'octubre de 2017 i altres mobilitzacions independentistes. Poc després d'arribar a la subdelegació, la manifestació s'ha dissolt sense cap incident. Durant la marxa, la policia municipal ha anat desviant els vehicles per carrers perpendiculars.