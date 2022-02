Un incendi en un quadre elèctric al Complex Esportiu Palau de Girona ha obligat a desallotjar preventivament aquest diumenge una trentena de persones, segons han informat els Bombers de la Generalitat. No hi ha hagut ferits. El foc s'ha iniciat en una zona aïllada on hi ha els quadres elèctrics, d'on sortia fum, i ha obligat a evacuar un dels pavellons del complex. Els Bombers hi ha activat 5 dotacions.