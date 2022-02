L’entrenador de l’Eibar, Gaizka Garitano, va celebrar la victòria d’ahir a Montilivi, que deixa el seu equip més líder de Segona. «Ha sigut molt tancat amb poques ocasions de gol. Nosaltres n’hem tingut dues: la del gol i un pal. Al Girona no li he comptat cap ocasió clara en tot el partit. Hem estat molt bé defensivament, ordenats i hem guanyat a un estadi molt dificíl contra un gran equip», va dir. En referència a la manca d’arribada dels gironins, el tècnic va comentar que «els hem tancat molt bé per dins i hem basculat bé, corrent perquè el Girona mou bé la pilota, té paciència i té qualitat». «Hem defensat molt bé, però sempre amb incertesa del perquè han sumat molta gent en atac».