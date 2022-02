L’Ajuntament de Girona ha iniciat tot just ara els tràmits per trobar una nova empresa que li porti la ràdio municipal, que continuarà a través de la gestió directa amb l’externalització de serveis. L’entesa amb la productora Montcau Produccions SL té el contracte caducat, però l’empresa continua emetent i fent el servei, sota el nom comercial de Girona FM. Va caducar el 25 de setembre i des d’aleshores, la productora que va guanyar el concurs públic encara fa les emissions a l’espera que se li rescindeixi per procedir a fer el relleu, a no ser que tornés a presentar-se en la nova licitació i guanyés, com fa més de dos anys.

El Govern local acaba d’aprovar el plec administratiu i el tècnic per poder fer la nova licitació que s’obrirà ben aviat. Els càlculs són que l’adjudicació es pugui fer cap al mes de maig. El preu que, com a màxim, està disposat a pagar l’Ajuntament és notablement inferior al del primer contracte. Ara serà per 196.834 per dos anys amb opció a dues pròrrogues anuals si les dues parts ho van acordant. La primera vegada, el preu van ser de 315.167,20 euros amb IVA per les dues anualitats. Tot i que s’especificava per escrit que el servei havia de durar dos anys, sense cap opció de pròrroga. L’adjudicació a la productora, l’únic que va oferir una proposta, s’havia segellat el 29 d’agost de l’any 2019 i la formalització el 25 de setembre d’aquell mateix any. Passat el 25 de setembre del 2021 la ràdio municipal continua a càrrec d’aquesta productora perquè no es pot deixar un servei públic sense funcionament.

Retransmissions esportives

Part de la diferència del preu de la nova licitació respecte de l’anterior es deu al fet que s’eliminaran les retransmissions esportives que es feien. Pel que fa a la programació serà l’únic canvi que els plecs de condicions preveuen per als dos anys vinents, amb un reglament que estableix quin tipus d’actes es cobriran en directe i com es donarà veu a les entitats i als diferents grups polítics.

Hi haurà, doncs, espais de participació ciutadana, tal com ha estat succeint fins ara. També programació musical en llengua catalana i música interpretada per joves artistes emergents de la ciutat. La programació haurà de reflectir «la diversitat d’opcions polítiques, socials, lingüístiques, culturals, de gènere i religioses amb participació institucional i social». La llengua catalana serà la que s’utilitzarà «normalment» en les emissions radiofòniques.

Adaptar-se a la sentència

Els nous plecs incorporen mecanismes per adaptar-se a la sentència que va declarar nul·la l’adjudicació a la productora Montcau. Són aspectes, sobretot, referits al guiatge municipal en la ràdio i també sobre el local d’emissions i el material amb què s’haurà de treballar. Tot ho haurà d’aportar l’Ajuntament que també haurà de dirigir l’emissora sense deixar-la tant en mans de l’adjudicatària. Pel que fa al local, per exemple, haurà de comprar-ne un o llogar-lo o oferir-ne un que actualment ja té en el seu patrimoni.

Tot plegat després d’una denúncia de l’Associació Catalana de Ràdio (ACR). Una sentència, del mes de març de l’any passat, alertava que el servei s’havia «externalitzat íntegrament» i explicava que no podia obviar-se que l’adjudicatària «no sols s’encarrega de l’elaboració de la programació sinó que també determina el contingut dels programes, selecciona els intervinents i facilita les instal·lacions i els mitjans personals i tècnics necessaris per prestar el servei.

I, per si no fos prou, pot encarregar-se de la gestió de la publicitat i de patrocinis de programes». De fet, la seu de la ràdio, estava - i encara és així- en un local privat del carrer Balmes, a l’Eixample de Girona.