La colla castellera dels Marrecs de Salt té nou president i nou cap de colla. Es tracta de Santi Cruz «Sanxo» i Baltasar Bosch «Balta» que prenen el relleu de Mònica Masó i Neus Coromina. Els canvis es van aprovar divendres en una assemblea ordinària i no van rebre cap vot en contra. Aquesta nova etapa ha de servir per reprendre el contacte a les places i fer lluir les camises blau Ter arreu del territori després en què la pandèmia va estroncar la trajectòria ascendent dels darrers anys de la colla saltenca que ja havia consolidat els castells de nou i li havia permès fer-se un lloc entre les millores colles catalanes al concurs que se celebrava cada dos anys a Tarragona.

Mònica Masó i Neus Coromina havien accedit als respectius càrrecs amb projectes que han acabat aparcats per culpa d’un virus que ha impedit als Marrecs, fins i tot, fer assajos en ser multitudinaris i en espais tancats. Durant pràcticament dos anys tot han sigut entrebancs, amb aparicions esporàdiques enmig de la celebració del seu vint-i-cinquè aniversari, sense grans castells a la Festa Major de Salt i actuant a la plaça del Vi de Girona però sense poder fer la tradicional pujada a peu per les escales de la Catedral durant les Fires de Sant Narcís.

I quan preveien iniciar aquesta temporada a les Decennals de Valls, com altres colles, van acabar renunciant a participar-hi coma mesura de seguretat enmig de l’expansió de la sisena onada de la Covid.

«Tornem a assaig!»

Els Marrecs estan il·lusionats en poder arrencar de nou amb l’esperança que ara sí, sigui la bona, «Tornem a il·lusionar-nos com infants! Tornem a assaig!» exclamen a les xarxes socials. El proper divendres 4 de març la intenció és anar en massa al local de les Guixeres i celebrar-ho amb diferents actes festius. Abans de l’assaig, hi haurà un concert a càrrec de Jaume Barri i una xocolatada a la plaça de l’1 d’octubre, davant la factoria cultural Coma Cros. Cap a dos quarts de vuit, començaran a assajar per tornar a tocar el cel de les places catalanes quant abans millor.