Els darrers robatoris a restaurants i comerços del Barri Vell i el Mercadal han forçat l'Ajuntament de Girona a moure fitxa i el consistori ha anunciat aquesta matí que "augmentarà amb una patrulla extra la vigilància nocturna". Després d'una reunió entre el regidor de seguretat, Eduard Berloso, i el cap de la Policia Municipal, Joan Jou, el consistori ha anunciat aquesta mesura per "incrementar la sensació de seguretat, i també millorar la prevenció davant els casos de robatoris en comerços i locals de restauració que ens hem trobat les últimes setmanes en aquesta zona".

En la mateixa reunió, Berloso i Jou han pactat que s'acabi amb la necessitat de demanar hora per posar denúncies a la comissaria de la Polícia Municipal del carrer Bacià. Fins ara, en motiu de les restriccions sanitàries per la pandèmia, no es podia posar cap denúncia sense concertar cita, fet que havia provocat queixes per part d'algun dels establiments afectats.