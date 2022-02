Tres detinguts i cinc Mossos ferits és el balanç d’uns incidents de dissabte al vespre al centre de Salt, al carrer Doctor Ferran. Cap a quarts de set, una ocupació d’un pis va fer saltar l’alarma i els policies s’hi van dirigir. En arribar s’hi van trobar dues persones, un home i una dona, que ja hi havien canviat el pany. L’home tenia una ordre de detenció pendent i és qui s’hauria posat més violent i va fer una resistència més activa contra els agents dels Mossos, segons expliquen testimonis.

Fruit d’aquesta situació, ja a quarts de vuit del vespre, va haver-hi d’anar l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), agents de l’empresa de seguretat de l’alarma de l’immoble i la Policia Local de Salt. Alguns testimonis també declaren que quan els agents van voler identificar els ocupes i hi va haver forcejament, van aparèixer més veïns a l’escala de l’edifici en defensa dels dos ocupes, i un d’aquests, que va enfrontar-se als policies, és el tercer detingut.

Els cinc Mossos d’Esquadra ferits ho són sobretot per contusions, ja que van rebre empentes, cops i alguna mossegada. Segons el Sindicat Autònom de Policia FEPOL, una persona va intentar treure l’arma a un policia. Així mateix, segons la Unió Sindical de la Policia autonòmica de Catalunya, USPAC, els detinguts van intentar tirar per les escales a dos agents mentre que a un tercer li van causar lesions a la cama, ja que una persona va caure sobre ell.

Els tres detinguts, és a dir, els dos ocupes i la persona que es va enfrontar als agents per defensar-los, ho són per atemptat contra els agents de l’autoritat. En concret, els arrestats són dos homes de 32 i 27 anys i una dona de 34. La investigació continua en marxa per part dels Mossos d’Esquadra, per la qual cosa l’Ajuntament de Salt no en va voler fer declaracions al respecte.

Queixes del sindicat USPAC

Segons el sindicat de policies USPAC, «les agressions a agents de policies es produeixen diàriament» i «a Salt ja porten molts anys veient amb impotència un número molt elevat d’agents ferits en actuacions».

Tal com van dir ahir en un comunicat, els seus afiliats del cos de Mossos d’Esquadra demanen en notes informatives més eines i plans específics, però, segons diuen, «tot continua igual i ningú mou un dit», en relació a les demandes fetes pels agents al departament Interior.

Per la USPAC hi ha una «manca d’empatia i suport» per part de la Conselleria encapçalada per Joan Ignasi Elena, i per això el sindicat afirma que «continuaran denunciant la manca de mitjans eficients per als companys que estan al carrer cada dia». A banda d’Elena, la USPAC carrega contra el secretari general Oriol amorós i el conjunt de responsables i comandaments policials que, segons el sindicat «no fan res, ni tan sols en prendran nota».

Amb tot, la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya va assegurar ahir que es personarà i assumirà la defensa jurídica dels agents de Salt, ja que segons el sindicat, «el Departament no hi és ni se l’espera».