Aquesta setmana han finalitzat les obres de millora del consultori local d’atenció primària de Llagostera que van començar el passat 15 de desembre. Les obres han permès disposar d'un box per atendre les urgències i millorar la funcionalitat d’aquest equipament. El projecte de reforma també ha permès disposar d'un espai on tenir pacients en observació. Així mateix, amb les obres s’ha dut a terme una nova distribució de l’antic arxiu, que no es feia servir des de la retirada de l’historial en paper, per així poder disposar d'una zona d’esterilització i un punt de treball amb dos ordinadors.

Les obres han tingut un cost de 31.693,18 euros i han estat finançades per l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS). Formen part del pla de millora d’equipaments de l’IAS. Aquest divendres, l’alcalde de Llagostera, Antoni Navarro, va visitar els nous espais d’atenció a les urgències amb el director de l’Equip d’Atenció Primària de Cassà de la Selva, Josep Figa, i la referent de Gestió i Serveis d’aquest equip, Elena Duran. El consultori local de Llagostera forma part de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Cassà de la Selva, que també inclou els municipis de Cassà de la Selva, Caldes de Malavella, Quart, Llambilles, Campllong, Riudellots de la Selva i Sant Andreu Salou. L’Equip d’atenció primària dóna serveis de salut a una població assignada aproximada de prop de 32.000 habitants, els quals tenen com a hospital bàsic de referència l'Hospital Santa Caterina del Parc Hospitalari Martí i Julià (Salt). En concret, la població assignada al consultori de Llagostera és d’uns 9.000 habitants. A l’any 2021, s’hi van atendre un total de 77.867 visites.