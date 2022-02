«El porta a porta és un luxe, que et vinguin a recollir les escombraries a la porta de casa, només has de preocupar-te de quin dia les has de treure...». La consellera de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès, Pilar Aliu, és conscient que, d’entrada, el canvi d’un model de recollida de residus amb contenidors oberts al de porta a porta crea respecte a molta gent. Però, amb la seva experiència a Llagostera, on viu, i el porta a porta està en funcionament des de fa més d’una dècada, no té cap dubte de les virtuts del model que s’està implantant a la comarca amb catorze poblacions que, o bé l’acaben d’adoptar, o bé ho faran en les setmanes vinents o mesos.

A Llagostera, Celrà o Vilablareix fa molt temps van optar pel porta a porta, però, amb la pressió de la Unió Europea a sobre, el Consell Comarcal del Gironès ha promogut el pas de 14 municipis més de la comarca a abandonar els contenidors per passar-se a aquest sistema. El mes de desembre ho van fer Aiguaviva, Campllong i Sant Gregori; Fornells de la Selva, Llambilles i Quart ho faran l’1 de març i Bescanó el 15; l’1 d’abril serà el torn de Bordils, Cervià de Ter, Flaçà, Juià i Sant Joan de Mollet; i l’1 de maig acabarà aquesta incorporació de 14 municipis al sistema porta a porta amb Sant Julià de Ramis-Medinyà i Sarrià de Ter.

«La gent jove està molt conscienciada amb el medi ambient mentre que a la gent gran se’ls hi fa un món i s’atabalen pensant on ha d’anar cada cosa, però després ho acaben fent millors que els joves... Pengen els imants a la nevera i, al final, ho fan més», explica Pilar Aliu sobre les reticències que, aquests dies, està copsant en les diferents reunions que es van fent pobles. «Aquesta setmana, una senyora va preguntar si no podia pagar més i continua fent les coses com fins ara; i la resposta és «no», detalla Aliu que reconeix que l’impuls ha arribat «per una exigència de la Unió Europea», però que aquest és el camí a seguir i que, més aviat que tard, l’acabarà adoptant totes les poblacions. Encara que, com reconeix la consellera comarcal de Medi Ambient, «poblacions més grans com Girona o Salt ho tenen més complicat tot i que en els dos casos estan mirant d’anar començant per alguns barris».

Fins ara, vint-i-un pobles del Gironès tenen contractes de recollida d’escombraries amb el Consell Comarcal tot i que no tots apliquen el porta a porta. De moment, per exemple, a pobles més petits com, per exemple, Sant Andreu Salou o Sant Martí de Llémena, continuaran amb contenidors als carrers mentre que a Cassà de la Selva estan estudiant com canviar de model un cop s’esgoti el seu actual contracte. Un altre cas particular és el Llagostera que, des de fa anys, té el porta al nucli de la població, gestionat pel mateix consistori, i, en canvi, a través del Consell Comarcal optarà per contenidor amb control d’accés a les urbanitzacions i a les masies aïllades.

Aliu recorda que la Unió Europea «ha marcat l’objectiu d’arribar a un 65% de recollida selectiva» i que, amb les taxes del conjunt de la comarca «estancades al voltant del 40%», «l’única manera d’arribar-hi era amb el porta a porta». De moment, les primeres dades que s’han extret de Sant Gregori, Campllong i Aiguaviva, on el porta a porta es va implantar l’1 de desembre, són molt bones.

«El cas de Sant Gregori és impressionant, nosaltres pensàvem arribar al voltant del 70% i a Sant Gregori han passat del 90%, i a Campllong també molt semblant», detalla Pilar Aliu que està convençuda que la resposta a la resta de pobles serà semblant.

La consellera comarcal assegura que els més escèptics també s’hi adaptaran, «encara que sigui per no pagar més que el veí»- I és que, com recorda Aliu, «s’acabarà pagant en funció del que es generi, tots els cubells tenen un xip i se sabrà qui és que en un any ha tret cinquanta cops el vidre i qui no ha fet cap cop».