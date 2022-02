L’Associació La Sorellona ha posat en marxa el projecte mediambiental “Escanyagats” a les comarques gironines, amb ell suport de CaixaBank a través de la "Convocatòria de Medi ambient 2021". L’entitat ha rebut una col·laboració de 20.000 euros.

El projecte té l’objectiu de consolidar estratègies innovadores per a la conservació in extremis de les últimes poblacions en regressió de l’espinós (Gasteoresteus aculeatus) del mediterrani peninsular. És un peix de la família dels gasterosteids d'aiguadolça d'entre cinc i vuit centímetres de llargària i caracteritzat per les espines dorsals i laterals mòbils. ERep noms diferents segons la comarca: Punxoset, espinós, jonqueter, escanyagats o sorell d'aigua dolça.

Una d’aquestes estratègies és la creació de nuclis exsitu d’espinós a masses d’aigua públiques o privades, aïllades dels cursos fluvials, prèviament signant un acord de custòdia amb la propietat. En aquesta línia, la Sorellona ha signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Girona per tal de crear i consolidar nuclis d’espinós en basses ornamentals de la ciutat amb condicions òptimes per a l’espècie, que serviran de refugi i hàbitat reproductor. Un cop hi hagi excedent d’espinosos a les basses, aquests individus formaran part de l’estratègia d’expansió de l’espinós cap a trams fluvials amb presència històrica de l’espècie, i també reforçaran poblacions on hi ha presència actual.

Es tracta d’un projecte propi, centrat en la conservació de l’espinós, així com dels seus hàbitats i espècies acompanyants d’interès, sobretot la herpetofauna i els invertebrats.

L’Associació La Sorellona va néixer l’any 2013 a partir d’un equip integrat per biòlegs, ambientòlegs i altres titulats en el camp de la gestió de recursos naturals també amb una llarga experiència i acreditació en l’àmbit de l’educació en el lleure i l’educació ambiental.

L'objectiu de la "Convocatòria de Medi ambient 2021", posada en marxa per CaixaBank, és impulsar iniciatives que busquin millorar el patrimoni natural a través de la protecció de la biodiversitat, la innovació ambiental i la lluita contra la despoblació.