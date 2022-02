La secció tercera de l'Audiència de Girona ha condemnat un home per vendre droga en plena via pública a Girona i per agredir un agent quan l'intentava registrar per trobar-li substàncies estupefaents. No s'ha fet judici perquè l'acusat ha admès els fets i ha acceptat dos anys de presó. Els fets van tenir lloc el 17 de febrer de 2020 quan els agents de Mossos d'Esquadra van veure l'acusat venent una bossa verda a un individu no identificat a canvi d'un bitllet de 50 euros a la Plaça Santa Eugènia, a Girona. Després, en marxar, el van perseguir fins que van poder-lo aturar entre el Passeig d'Olot i el carrer Sant Sebastià.

Llavors es van identificar i van registrar l'acusat. En voler inspeccionar el contingut de la butxaca, però, el processat va empènyer l'agent provocant que colpegés amb una paret, i després va fugir. Els agents el van poder interceptar després d'una carrera al carrer Gavarres, a cinc minuts del lloc dels fets. Li van requisar la substància que duia dins la bosseta, que va resultar ser un gram de cocaïna. El pacte amb la fiscalia rebaixa els 5 anys i 3 mesos que inicialment li demanava per ambdós delictes (salut pública i atemptat a l'autoritat), ja que ha rebaixat l'agreujant per la primera pena per ser una substància que provoca especial dany a la salut. La sentència ja ha sigut declarada ferma, i el processat no haurà de complir la pena a la presó si no comet cap delicte en els pròxims tres anys.