L’Ajuntament de Girona està buscant un nou local per a les oficines dels treballadors municipals que controlen les zones blaves i verdes d’aparcament. Actualment, tenen les dependències al carrer Ibèria, al barri de Sant Narcís, però el contracte s’acaba. La intenció és que el nou espai estigui entre l’avinguda del President Josep Tarradellas, la via del tren, el carrer Güell i el passeig d’Olot. La idea és que se situï a prop del Parc central, centre neuràlgic, que segons l’Ajuntament serveix per «facilitar la gestió de la zona blava atès que les distàncies a recórrer pels treballadors es redueixen i cobreixin la mateixa superfície». De fet, la gran majoria de places d’aparcament de pagament són en aquest sector, a excepció per exemple de la zona verda de les Pedreres. El preu màxim que es vol pagar pel local, per dos anys, és de 40.510 euros i és prorrogable dues anualitats. De fet, s’estableix un preu màxim de lloguer, segon un informe d’Urbanisme, de 5,58 euros/metres quadrats.

El local ha de ser una planta baixa, tenir una superfície entre 180 i 250 metres quadrats construïts, ha d’estar en bon estat de conservació, habilitat per a l’activitat d’oficina, tenir quatre o cinc estances, dos lavabos i la preinstal·lació de cablejat per xarxa informàtica. A més, ha de tenir serveis.